La crisi in corso con Andrea Damante non starebbe facendo bene al fisico di Giulia De Lellis: questo almeno è il pensiero che hanno espresso alcuni fan della ragazza dopo averla vista in costume da bagno. Sotto ad una delle ultime foto che l'influencer ha pubblicato su Instagram, sono stati in tanti a consigliarle di mangiare di più perché sarebbe dimagrita eccessivamente da quando la sua situazione sentimentale si è complicata.

I suggerimenti dei fan a Giulia De Lellis

È passato circa un mese da quando hanno cominciato a circolare i primi Gossip su una possibile crisi in corso tra Andrea Damante e Giulia De Lellis.

In queste ultime settimane, poi, il dj si è sbilanciato pubblicamente confermando alla rivista Chi che tra lui e la fidanzata ci sono dei problemi forse insormontabili.

Il fatto che i Damellis abbiano scelto la Sardegna per rilassarsi a Ferragosto, ma non siano stati insieme, la dice lunga sul periodo negativo che stanno vivendo.

Mentre il ragazzo si fa coccolare dalla mamma in Sicilia, la bella influencer continua a mostrarsi sorridente e spensierata sull'isola, dove sta trascorrendo giornate con gli amici o in barca oppure nella villa che ha affittato per questi ultimi scampoli d'estate.

Osservando le foto che la romana sta pubblicando su Instagram di recente, però, alcuni suoi attenti fan non hanno potuto non notare quanto sia diventata esile: soprattutto negli scatti in cui posa in costume da bagno, infatti, la 24enne sfoggia un corpo molto asciutto, forse provato dalle pene d'amore che sta affrontando.

I commenti dei followers al fisico di Giulia De Lellis

L'ultima foto che Giulia De Lellis ha caricato sul suo profilo Instagram la ritrae in barca con indosso un bikini a pois bianco e nero. È proprio sotto questo recente scatto che è possibile leggere i commenti di alcuni allarmati fan sulla figura troppo esile che la giovane sta sfoggiando durante queste vacanze.

"Mangia di più, sei dimagrita tanto", "Mangia Giulietta, stai scomparendo" e ancora "Ti sei fatta troppo secca, cuore".

Questi sono solo alcuni dei consigli che i followers hanno voluto dare all'influencer dopo averla vista in costume da bagno: c'è addirittura chi è arrivato ad ipotizzare che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia perso cinque chili da quando la sua storia d'amore con Andrea Damante è entrata in crisi.

Incontro in Sardegna tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni

Per il momento, Giulia De Lellis non ha ancora risposto al consiglio che alcuni fan le hanno dato per migliorare il suo aspetto fisico: la giovane, infatti, sembra piacersi e stare molto bene con sé stessa anche con qualche chilo in meno rispetto al solito.

Un altro gossip che è circolato in queste ore sulla bella Giulia è quello riguardante un incontro inaspettato che ha fatto in Sardegna. Un video che è diventato virale, infatti, documenta il casuale faccia a faccia che c'è stato qualche sera fa tra l'influencer romana e Chiara Ferragni. Le due si sono incrociate in un ristorante dell'isola e, giudicando dai sorrisi che si sono scambiate, sarebbero infondate le voci che le volevano in competizione.

La moglie di Fedez ha chiesto alla collega come vanno le cose, e lei ha risposto: "Sto bene dai, e voi?".

Un'estate decisamente diversa, però, è quella che stanno vivendo due tra le fashion blogger più amate del nostro Paese: Chiara è felicemente sposata e mamma del piccolo Leone ("star" dei social network con i suoi balletti e le espressioni irresistibili), Giulia è sempre più lontana dal fidanzato Andrea a pochi mesi dal loro ennesimo ritorno di fiamma che li ha riportati sulle copertine di tutte le riviste di gossip.