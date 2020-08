Nuovi colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso delle prossime settimane: ci sarà un avvicinamento tra Felipe e Genoveva. Tra i due, dopo un bacio appassionato, sboccerà anche una vera e propria passione che li porterà a passare una notte d'amore insieme. Il tutto nascerà quando Felipe vorrà sfruttare il suo ascendente sulla donna, per portarla a ritrattare le accuse di violenza ai danni di Liberto e, solo con il prosieguo delle puntate, si capirà se il sentimento dell'avvocato sia solo uno stratagemma legale oppure no.

Felipe si avvicina a Genoveva per scagionare Liberto nelle prossime puntate di Una vita

Novità in arrivo per Felipe Alvarez Hermozo nel corso dei prossimi appuntamenti di Una vita, in onda su Canale 5. Stando a quanto già trasmesso in Spagna, l'avvocato comincerà a sfruttare a suo vantaggio l'attrazione che Genoveva prova nei suoi confronti e lo farà nel tentativo di far scagionare Liberto dall'accusa di violenza. Come noto, sarà stato Alfredo a denunciare il marito di Rosina per abuso nei confronti di Genoveva, dopo aver scoperto che la moglie lo ha tradito con l'uomo. Una sorta di vendetta di Bryce contro la moglie, che però potrebbe ritorcersi contro di lui, dato che la donna non riuscirà a nascondere l'attrazione che prova per Felipe, difensore proprio di Liberto nel processo.

Genoveva e Felipe si abbandonano alla passione

Secondo gli spoiler spagnoli, Felipe crederà all'innocenza dell'amico e, per tale motivo, cercherà di avvicinarsi a Genoveva nel tentativo di farlo scagionare. Felipe non tarderà a far capitolare Salmeron, la quale riverserà su Alfredo tutta la colpa delle false accuse contro Liberto.

A questo punto, Alvarez Hermozo riuscirà a far deporre proprio Genoveva dinnanzi al giudice, anche se le sue parole non saranno sufficienti a far scagionare Liberto. Alfredo a questo punto, si sentirà tradito dalla sua stessa moglie e, in preda alla collera, arriverà a schiaffeggiarla. La donna in lacrime, troverà conforto in casa di Felipe, dove non riuscirà a frenare l'attrazione che prova per lui, facendo l'amore con Felipe per la prima volta.

Una vita, trame Spagna: Felipe diviso tra Genoveva e Marcia?

Dopo la notte di passione passata con Alvarez Hermozo, Genoveva svelerà a Felipe di aver paura di Alfredo e gli chiederà di proteggerla. Solo con il prosieguo delle puntate si capirà se tra Felipe e Genoveva nascerà un vero e proprio sentimento. Dalle anticipazioni sulle puntate successive di Una vita, sembra che la vita sentimentale dell'avvocato sarà piuttosto ingarbugliata. Infatti l'uomo non sarà indifferente nemmeno al fascino della sua nuova domestica Marcia, una giovane di origini brasiliane.