Gli appassionati di DayDreamer - Le ali del sogno assisteranno presto all'ingresso di nuovi personaggi all'interno della soap. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, informano il pubblico che ben presto Huma, la mamma di Can, giungerà ad Istanbul ed immediatamente si schiererà contro Sanem e Leyla, che per lei non sono all'altezza dei suoi figli. Inoltre, la donna cercherà di spingere il fotografo nelle braccia di Ceyda, amica di vecchia data del protagonista, nonché figlia del proprietario della Compass Sport per cui l'agenzia pubblicitaria sta lavorando.

Huma cerca di separare Can e Sanem

L'arrivo di Huma rappresenterà per le sorelle Aydin un grosso problema: la mamma dei Divit troverà Leyla e Sanem poco adeguate ai suoi figli e cercherà di allontanarle da loro. Di fatto, le energie della donna si concentreranno contro Sanem, in quanto Aylin farà il modo di allontanare, anche se non per molto, Leyla da Emre. Huma cercherà di far avvicinare l'affascinante fotografo a Ceyda, imprenditrice della Compass Sport, che avrà a che fare con l'agenzia pubblicitaria.

Ceyda e Can sono amici di vecchia data: Sanem sarà molto gelosa dell'interesse che l'imprenditrice dimostrerà da subito nei confronti dell'uomo che ama, ma non sa che Can non ricambia per nulla l'interesse.

Infatti, Divit chiederà a Sanem di sposarla ma la ragazza inizialmente rifiuterà. L'aspirante scrittrice si sentirà in colpa nei confronti del fidanzato per aver ceduto al formula del suo profumo, tanto amato dal fidanzato, a Enzo Fabbri anche se lo ha fatto solo per salvare lui e la sua agenzia.

Ceyda cerca di consolare Can

Huma approfitterà del rifiuto di Sanem per spingere Ceyda a cercare il figlio, ritenendola più adatta a Can. La giovane imprenditrice raggiungerà Can in un bar per stare con lui, ma il fotografo subito tornerà a casa manifestando il suo disinteresse nei riguardi della giovane donna.

A questo punto, a casa Divit ci sarà Sanem, la quale - avendo saputo che il suo uomo era in compagnia di Ceyda - sarà presa dalla gelosia.

Can, preoccupato che l'amore di Sanem non sia abbastanza forte, avendo subito un rifiuto alla proposta di matrimonio, si allontanerà da lei per cercare di capire. Importante sarà l'intervento di Emre che si metterà dalla parte di Sanem e, consapevole dei sensi di colpa della ragazza che ha stretto un accordo segreto con il nemico di Can, cercherà di spingere il fratello a dare più tempo alla ragazza. Can sembrerà disposto a stare vicino alla ragazza e a darle spazio, ma ben presto nuovi intrighi verranno a galla, causando nuovi problemi alla coppia.