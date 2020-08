Felipe e Marcia saranno i protagonisti delle prossime puntate di Una vita. La domestica di origini brasiliane, da poco entrata a far parte delle vicende italiane della soap tv, conquisterà il cuore dell'avvocato, il quale sembrerà perdere la testa per lei. Secondo a quanto rivelano le anticipazioni su ciò che è già andato in onda in Spagna, i due arriveranno a un passo dall'altare. Un colpo di scena però, attenderà i due promessi sposi, visto che le nozze verranno interrotte dall'arrivo di Santiago, il marito di Marcia. La donna quindi risulterà già sposata lasciando tutti di stucco, compreso Felipe.

Spoiler Una vita: Felipe e Marcia decidono di sposarsi, ma qualcosa va storto

La nuova domestica di Felipe non tarderà a far innamorare di sé il suo signore. Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si viene infatti a sapere che Alvarez Hermoso e Marcia decideranno di sposarsi. In tutto ciò, Genoveva non riuscirà a nascondere la sua gelosia nei confronti della domestica e studierà una mossa per impedire le nozze. Da quanto si apprende infatti, sarà lei, con l'aiuto di Ursula, a far sì che Santiago faccia la sua comparsa ad Acacias proprio il giorno del matrimonio tra Felipe e Marcia. Mentre gli sposi si staranno dirigendo verso la chiesa vestiti di tutto punto, comparirà proprio l'uomo, lasciando senza parole Marcia.

Una vita, trame spagnole: Marcia è già sposata, le nozze con Felipe saltano

Secondo le trame di Una vita che i fan italiani vedranno prossimamente su Canale 5, si viene a sapere che Felipe chiederà alla sua promessa sposa chi sia l'uomo misterioso. Sarà Marcia, tra le lacrime, a confessare che Santiago è suo marito, tra lo sgomento di tutti gli invitati.

Marcia quindi, risulterà già sposata, motivo per il quale le nozze verranno interrotte. Felipe costernato dalla notizia, avrà un breve scambio di battute con l'uomo e poco dopo si allontanerà, mentre Marcia verrà colta da una crisi respiratoria.

Santiago non è in realtà chi dice di essere, nuovo inganno di Genoveva

Da quanto si apprende, l'ex domestica di Felipe, dopo essere svenuta verrà portata alla pensione di Fabiana e Servante per darle modo di riprendersi, mentre Genoveva e Ursula raccoglieranno il bouquet di fiori della sposa. Le due donne sembreranno soddisfatte di quanto accaduto. Il loro piano per impedire le nozze sarà andato a buon fine. Quello che ancora non sanno i telespettatori è che Santiago in realtà, non è il marito di Marcia, ma suo fratello gemello, Israel Becerra. Si scoprirà in seguito che, proprio quest'ultimo è l'amante di Genoveva e padre del bambino che la donna farà credere essere di Felipe per farsi sposare.

Un vero e proprio intrigo, destinato a tenere con il fiato sospeso gli appassionati della soap di Una vita.