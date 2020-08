Prosegue lo spazio con le notizie su Una vita, la soap opera di grande successo sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse un anno fa in Spagna ed a breve in onda su Canale 5 si soffermano su Felipe Alvarez Hermoso interpretato dall'attore Marc Parejo. In particolare, l'uomo apparirà essere diviso tra la serva Marcia Sampaio e Genoveva Salmeron, con le quali inizierà una relazione clandestina.

Una vita: Felipe cerca di sedurre Genoveva

Felipe cercherà di sedurre Genoveva per levare dai pasticci Liberto, accusato ingiustamente da Alfredo di aver abusato di sua moglie. L'avvocato riuscirà a far uscire l'amico di prigione mentre non potrà fare niente per frenare l'influenza del ricco banchiere.

A tal proposito, la Salmeron confesserà all'Alvarez Hermoso che suo marito frequenta ragazzi più giovani di lui. Per questo motivo, il vedovo di Celia si cercherà di mettere in contatto con uno dei suoi amanti, un certo Eladio Sanchez. Purtroppo l'incontro non avrà il risultato sperato in quanto il giovane si rifiuterà di denunciare Bryce per paura di spiacevoli ritorsioni. Infine Marcia sarà assunta come domestica per spiare le mosse di Felipe su ordine di Ursula.

Felipe bacia appassionatamente Marcia

Marcia si rifiuterà quasi sempre di fornire dettagli importanti della vita di Felipe. La domestica, infatti, non confermerà mai di aver visto il suo padrone tra le braccia di Genoveva e neanche Alfredo insieme ad Eladio.

La brasiliana mostrerà un comportamento assai sospetto nei confronti di Ursula e Bryce. Per questo motivo, la Dicenta deciderà di darle una lezione, decidendo di assolvere un malintenzionato per farla aggredire. Successivamente l'avvocato la bacerà con passione sulla bocca dopo averla invitata a dargli del tu.

In questo frangente, l'Alvarez Hermoso ribadirà di essere interessato a lei, invitandola a pazientare ancora un po per rendere pubblica la loro storia d'amore. Inoltre, l'uomo specificherà che tutto questo dovrà rimanere un segreto fin quando non avrà rinchiuso Alfredo e la Salmeron tra le sbarre.

La Salmeron vuole eliminare Alfredo

Tuttavia Genoveva sarà talmente convinta del sincero interesse che l'avvocato nutre per lei per organizzare un piano per eliminare definitivamente Alfredo. Per questo motivo, la donna fingerà di essersi pentita del tradimento con Felipe. Infine, la vedova di Samuel racconterà a Lolita che suo marito è omosessuale per poi assicurare di avere dalla sua parte l'ex educatrice. Vi anticipiamo che il vedovo di Celia sottovaluterà la cattiveria della Salmeron, tanto che in questa delicata faccenda accadrà una tragedia.