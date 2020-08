Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera in onda su Canale 5. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse durante la settimana tra il 16 e il 22 agosto rivelano che Felipe Alvarez Hermoso prenderà una sostituta per Agustina. L'avvocato assumerà Marcia Sampaio, una giovane portoghese appena giunta ad Acacias 38. Bellita Del Campo verrà arrestata per un'aggressione ai danni di Felicia.

Una vita, anticipazioni dal 16 al 22 agosto: Marcia diventa la serva di Felipe

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate che verranno trasmesse da domenica 16 a sabato 22 agosto su Canale 5, raccontano che gli abitanti di Acacias 38 protesteranno in piazza per il crollo del Banco Americano.

A tal proposito Rosina e Liberto entreranno in crisi e il tutto sarà aggravato dalle interferenze di Genoveva. Proprio quest'ultima approfitterà della fragilità di Mendez per tentare di sedurlo. Carmen deciderà di andare a cercare Ramon, visto che dopo la sua partenza non è più riuscita ad avere sue notizie: lo troverà in un letto d'ospedale, dopo essere stato operato per ben due volte. Bellita darà il permesso a Cinta di esibirsi per fronteggiare l'emergenza economica in cui versa la famiglia. A tal proposito i Dominguez si congratuleranno con la figlia per la sua esibizione con Rafael. Emilio, intanto, non riuscirà più a nascondere la gelosia che prova per il rivale. Marcia diventerà la serva di Felipe, sebbene parli soltanto portoghese.

Bryce si offrirà di comprare la latteria di Lolita e il brevetto delle macchine da caffè di Antonito.

Bellita finisce in cella per aver colpito Felicia

Nelle puntate della soap opera iberica che verranno trasmesse settimana prossima (16-22 agosto), Ramon tornerà a casa in compagnia di Carmen. Qui l'uomo annuncerà ai famigliari di aver scoperto qualcosa di grave sul Banco Americano, rivelando ad Antonito che l'incidente in cui è rimasto coinvolto, in realtà, potrebbe essere qualcosa di più: qualcuno potrebbe aver provato a ucciderlo. A tal proposito Genoveva scoprirà che il suo piano contro Ramon non ha funzionato.

Susana avviserà Rosina che Liberto si sta avvicinando sempre di più a Genoveva. Cesareo regalerà a Camino un libro dei sogni, dopo averle dato lezioni di autodifesa. Bellita lancerà delle uova in testa a Felicia durante la protesta dei cittadini per le vie di Acacias 38 e per questo motivo verrà arrestata, tanto che Jose Miguel sarà costretto a impegnare alcuni oggetti per farla uscire di cella.

Rosina scopre il tradimento di Liberto

Rosina inizierà a fare acquisti pazzi, scatenando l'ira di Liberto. Alfredo e Genoveva cercheranno di capire se Ramon ha scoperto la truffa dell'istituto bancario. In seguito sempre Genoveva si farà vedere da Casilda mentre sta baciando Mendez. Emilio vedrà Cinta e Rafael insieme su una panchina, dove i due giovani si lasceranno andare a un bacio appassionato dopo aver ricevuto una proposta di lavoro. Lolita chiederà a Susana di cucire l'abito nuziale per Carmen. Proprio quest'ultima organizzerà una festa per annunciare il suo fidanzamento. I vicini verranno a sapere del fallimento del Banco Americano, mentre Rosina scoprirà il tradimento del giovane marito.