Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera tra le più seguite in questa calda estate italiana.

Se in Spagna Genoveva finirà in carcere dopo aver confessato l'omicidio di Marcia, gli spoiler delle prossime puntate raccontano che ci sarà spazio anche per l'amore. In particolar modo, Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) rinuncerà a partire per una tournée con il chitarrista Rafael per amore di Emilio Pasamar (Jose Pastor), con il quale deciderà di tornare a formare una coppia.

Una vita: Cinta intende fare una tournée con Rafael

Le anticipazioni di Una vita annunciano che la storia d'amore tra Emilio e Cinta verrà ostacolata da Felicia.

Tutto comincerà nel momento in cui Bellita accetterà che la figlia si esibisca, dopo il crack del banco americano. Durante una di queste esibizioni, la ragazza si avvicinerà sempre di più a Rafael (Andreas Munoz), un chitarrista con il quale ha intenzione di fare una lunga tournée nelle più grandi città iberiche. A tal proposito, Jose Miguel e la moglie pretenderanno che Arantxa (Gurutze Beitia) accompagni Cinta.

In seguito, Dominguez capirà che la primogenita non appare felice come dovrebbe, tanto da domandarle se ha per caso cambiato idea sullo sposalizio con Rafael. La ragazza, a questo punto, inventerà alcune scuse, in quanto troppo presa dall'amore del Pasamar. In pratica, preciserà che è ancora troppo presto per parlare di matrimonio col chitarrista.

Intanto Antonito e Camino non potranno fare a meno di notare la profonda tristezza in cui è piombato Emilio per l'imminente partenza dell'ex fidanzata.

Dominguez rinuncia al suo sogno per Emilio

Le trame della soap opera svelano che Camino consegnerà ad Antonito un diario segreto scritto da suo fratello in onore di Dominguez, che aveva buttato nella spazzatura alla fine della loro relazione.

Palacios, a questo punto, penserà bene di dare il quaderno a Cinta per spingerla a leggerlo prima della sua partenza con Rafael. In questa occasione, la giovane darà l'impressione di eseguire i consigli del marito di Lolita.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la figlia di Bellita deciderà di annullare la tournée per poi ritornare ad Acacias 38.

Qui, chiederà di incontrare Pasamar per informarlo della sua decisione definitiva.

Cinta confesserà a Emilio di aver rinunciato al suo sogno per stare accanto a lui. I due giovani, a questo punto, si baceranno appassionatamente in segno di pace. Purtroppo la coppia dovrà guardarsi le spalle da due persone, che faranno di tutto per mettere loro i bastoni tra le ruote.