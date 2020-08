Una nuova e intrigante story line appassionerà il pubblico di Una vita che, nel corso delle prossime settimane, scoprirà il motivo che indusse al mutismo la giovane Camino. Si verrà a sapere, infatti, che la giovane subì un abuso nella tenuta Valdeza di Santander, dove risiedeva con la madre Felicia e il fratello Emilio prima di giungere ad Acacias. Proprio Emilio, nel tentativo di vendicarsi l'onore della sorella, uccise l'uomo che le aveva fatto violenza nel corso di una colluttazione, sfuggendo all'arresto grazie a un compromesso con l'unico testimone del delitto, Ledesma.

Una vita, anticipazioni Spagna: Camino è stata vittima di violenza

Molte novità in arrivo per i fedelissimi telespettatori di Una vita che, nel corso delle prossime puntate, verranno a conoscenza del grande segreto custodito dalla famiglia Pasamar. Dalle anticipazioni su ciò che è già andato in onda in Spagna, si viene a sapere che Camino aveva smesso di parlare a causa di un grave trauma subito a Santander, nella fattoria Valdeza in cui risiedeva con la madre e il fratello prima di giungere ad Acacias. Proprio nella fattoria, la giovane subì un abuso da parte di Federico Valdeza, figlio del proprietario terriero. Uno shock che portò la ragazza a smettere di parlare per parecchi mesi.

Emilio vendica Camino uccidendo il suo aggressore

Nel corso delle prossime puntate, attraverso vari flashback, si comincerà a capire cosa sia successo ai Pasamear prima di giungere a calle Acacias. Emilio, a seguito della violenza subita da Camino, affronterà Federico che, nel corso della colluttazione, cadrà a terra sbattendo la testa.

Il giovane perderà così la vita mentre il signor Ledesma, presente al momento dell'accaduto, deciderà di non denunciare Emilio, facendogli invece promettere di sposare la figlia Angelines in cambio del suo silenzio.

Una vita, spoiler: Emilio costretto a sposare Angelines per sfuggire all'arresto

Emilio quindi, sarà il promesso sposo della figlia di Ledesma, motivo per il quale il giovane non potrà continuare la sua storia d'amore con Cinta.

Quest'ultima intanto, non capirà il reale motivo per cui il giovane le abbia tenuto nascosto il compromesso matrimoniale con Angelines e comincerà a pensare che Emilio l'abbia sempre presa in giro. Il figlio di Felicia si troverà dunque a dover rinunciare all'amore sempre più forte nei confronti di Dominguez, visto che, in caso contrario, correrebbe il rischio di essere arrestato per l'omicidio dell'uomo che violentò Camino. Dalle anticipazioni riguardanti le puntate successive, le cose per Emilio sembreranno complicarsi ancor di più, visto che sarà in arrivo ad Acacias proprio Ledesma.