Stanno andando in onda in questi giorni i primi spot pubblicitari promozionali de L'allieva 3. La fiction di grande successo di Rai 1 interpretata principalmente da Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi dovrebbe andare in onda a partire da domenica 27 settembre in prima serata. Manca solo l'ufficialità, non svelata nemmeno dal promo, ma i rumors e diverse dichiarazioni di alcuni attori tra cui la Mastronardi stessa, fanno pensare che la data sarà realmente quella. Nello spot ci sono Alice e Claudio che si chiedono, guardando l'ultima pagina del copione: 'Ma che, finisce così?'.

Lo spot de L'allieva 3 con il battibecco tra Guanciale e Mastronardi

Nel promo che sta andando in onda sulle reti Rai, si fa promozione alla terza stagione della serie. Come da tradizione consolidata della fiction si assiste a un battibecco tra i due protagonisti principali Alice Allevi e Claudio Conforti. Il punzecchiarsi dei due personaggi, interpretati da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, prende il via quando Alice entra nello studio di Claudio mentre lui sembra essere nel bel mezzo di un pisolino.

"Non sto dormendo, sostiene Claudio. Sto ricaricando, sparisci fuori!" sono le sue parole successive. Terminata la finzione si vedono i due attori con in mano il copione de L'allieva 3 che sfogliano e leggono fino ad arrivare alla pagina conclusiva.

"Claudio ci stanno aspettando" dice Alice. "Ma che finisce così?" replica Conforti. Prima della conclusione all'unisono dello spot con un "ci vediamo presto". Presto che, con ogni probabilità, in attesa di ufficializzazione sarà domenica 27 settembre.

L'allieva, successo anche per le repliche e cresce l'attesa per il possibile matrimonio tra Alice e Claudio

Nei mesi scorsi, hanno avuto grande successo anche le repliche de L'allieva 2. E ora cresce l'attesa per L'allieva 3 che potrebbe essere anche l'ultima della serie di successo sulla base delle dichiarazioni di Guanciale e Mastronardi.

Intanto si moltiplicano i tentativi di anticipazione sul finale possibile di questa edizione che andrà in onda da settembre. Il settimanale Gente ha pubblicato scatti che sembrerebbero essere molto chiari su come potrebbe finire la serie. In uno si vede Mastronardi circondata da diverse persone mentre è alle prese con un abito da sposa. E, in un'altra foto, camminerebbe sorridente con in mano un bouquet tra le mani. Gente scrive nella didascalia delle foto che Alice in un caso è emozionata nel suo abito nuziale mentre nell'altra, a braccetto col fratello Marco - l'attore che lo interpreta è Pierpaolo Spollon - si dirigerebbe verso l'altare. Non resta che sintonizzarsi su Rai 1 da domenica 27 settembre per seguire L'allieva 3 e scoprire se il finale sarà davvero questo.