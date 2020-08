Prosegue l'appuntamento dedicato alle news su Una vita, la soap opera che continua ad appassionare milioni di telespettatori sia in Italia che in Spagna. Gli spoiler in arrivo su quanto sta andando in onda sull'emittente iberica La1 svelano che José Miguel Dominguez dimostrerà di essersi consolato in fretta dopo la triste dipartita della moglie Bellita Del Campo. L'uomo apparirà infatti particolarmente vicino alla serva Alodia, scatenando i pettegolezzi di Rosina e Susana.

Una vita, puntate spagnole: Servante propone un tributo per omaggiare Bellita

Le anticipazioni di Una Vita trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 agosto sull'emittente La1 annunciano che Felipe racconterà ai quotidiani la storia di Genoveva, facendola arrabbiare.

In carcere, la donna esprimerà il desiderio di vendicarsi dell'avvocato. Proprio quest'ultimo non saprà se recarsi a trovare la Salmeron. Anabel, invece, rifiuterà la proposta di nozze di Miguel, mentre Alodia si comporterà in modo strano dopo il ritorno ad Acacias 38 insieme a José Miguel. La serva, infatti, non si recherà neppure al funerale di Bellita.

Natalia continuerà a fare delle avance ad Antonito, che stenterà a resistere al fascino della messicana. Marcos crederà che Felicia sia stata uccisa, tanto da fare delle indagini a proposito.

Nel frattempo Servante proporrà di fare un tributo musicale per la Del Campo per sollevare lo spirito di Marcellina.

Rosina vede José Miguel e Alodia in atteggiamenti compromettenti

Nelle puntate spagnole della soap opera, trasmesse nel 2021 su Canale 5, il commissario Mendez farà in modo che Felipe eviti di incontrare Genoveva in carcere dopo la scoperta di un punteruolo con il quale lo voleva uccidere. A tal proposito, i vicini crederanno che la Salmeron possa essere condannata a morte, tanto che Susana prenderà le sue difese.

Rosina, invece, scoprirà José Miguel in atteggiamenti compromettenti con la serva Alodia, tanto da temere che abbiano una relazione. In seguito, Dominguez chiederà ai servi di annullare l'omaggio musicale per Bellita. In carcere, la moglie di Alvarez Hermoso scriverà due lettere: una per il marito e l'altra per il Re di Spagna.

Intanto Natalia approfitterà dell'assenza dei Palacios per incontrare Antonito a casa sua. In questo frangente, la giovane sedurrà il politico, non sapendo che un fotografo li sta immortalando da lontano.

Lolita inizia a sospettare di Antonito

Miguel prenderà le distanze da Anabel, mentre Genoveva porgerà le sue scuse ai vicini, tra cui Susana e suo marito Felipe. José Miguel e Alodia temeranno che il loro reciproco interesse venga scoperto da Rosina e Susana, mentre Soledad prenderà le difese di Marcos di fronte all'attacco verbale di Susana.

Inoltre Antonito apparirà particolarmente affettuoso con Lolita, tanto da farle sorgere qualche sospetto. Infine il commissario Mendez informerà Alvarez Hermoso che la Salmeron ha chiesto perdono al Re di Spagna.