Annika Noelle, l'attrice che da tempo veste i panni di Hope Logan in Beautiful, nelle puntate appena andate in onda negli Usa, è apparsa in video con il suo colore di capelli naturale, molto più scuro rispetto al biondo a cui i telespettatori sono abituati. Sembra che l'attrice abbia cambiato look con il permesso degli autori, una scelta necessaria vista l'emergenza sanitaria che ha ridotto anche l'attività di trucco e parrucco sul set. In Italia invece, i fan la vedono ancora biondissima e prossima a conoscere la verità sulla piccola Beth.

La Hope di Beautiful rinuncia alla chioma biondissima

I fan di Beautiful sono abituati a vederla biondissima nei panni di Hope Logan, ma questo non è il reale colore di capelli dell'attrice Annika Noelle.

La giovane infatti, per ottenere il ruolo della figlia di Brooke, si è dovuta tingere la chioma ed in passato aveva chiesto alla produzione la possibilità di non schiarirsi più i capelli. Una richiesta che pare essere stata accolta solo ora, alla ripresa delle registrazioni della soap tv, dopo la pausa forzata legata all'emergenza epidemiologica.

Annika Noelle (Hope) cambia look nelle nuove puntate americane di Beautiful

Non dovendo più schiarirsi i capelli, la Hope di Beautiful non sarà costretta a lunghe sedute di trucco e parrucco, riducendo di fatto il rischio di contagio. I fan italiani dovranno aspettare parecchio prima di poter vedere il nuovo look di Hope,vista la differenza temporale di circa un anno, tra la messa in onda statunitense e quella italiana.

Tra poche settimane invece, anche in Italia, i telespettatori potranno assistere al tanto agognato ricongiungimento tra Hope e la piccola Beth.

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful Hope scoprirà che Beth è viva

Il personaggio interpretato da Annika Noelle sarà al centro delle vicende italiane alla ripresa della programmazione di Beautiful dopo la pausa di Ferragosto.

Il pubblico italiano si sta appassionando sempre più alla storyline legata al segreto sullo scambio di culle. Presumibilmente verso fine settembre, i telespettatori di Canale 5 vedranno Hope riabbracciare la sua piccola Beth. Dopo tanto dolore dunque, sembrerà esserci un lieto fine per la giovane Logan che, insieme a Liam, potrà costruire la famiglia tanto sognata insieme alla figlioletta appena ritrovata.

Da quanto riportano le anticipazioni Statunitensi, i due torneranno insieme mentre per Brooke e Ridge si aprirà un nuovo capitolo della loro vita che li porterà ad allontanarsi sempre più.

In attesa di ulteriori dettagli su Hope e tutta la famiglia Forrester, si ricorda che per rivedere le puntate di Beautiful già andate in onda basta collegarsi al sito Mediaset Play.