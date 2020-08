Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera che ha inaugurato la sesta stagione con un salto temporale di alcuni mesi nelle puntate appena andate in onda in Spagna. Le trame della nuova stagione rivelano l'uscita di scena di due personaggi molto amati: Felicia Pasamar e Bellita Del Campo, che perderanno la vita in circostanze misteriose.

Una vita, puntate spagnole: Jose Miguel e Bellita lasciano Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita, inerenti alle puntate spagnole trasmesse a inizio agosto sull'emittente La 1, annunciano l'uscita di scena di Bellita e Felicia, interpretate rispettivamente dall'attrice Maria Gracia e Susana Sotelo.

Tutto avrà inizio quando Jose Miguel e sua moglie decideranno di lasciare Acacias 38, insieme alla serva Alodia Exposito, per raggiungere Emilio e Cinta nella lontana Argentina. Bellita Del Campo deciderà di stare accanto alla figlia dopo alcuni problemi riscontrati durante la gravidanza, infatti la ragazza rischierà di abortire. Dopo tale vicenda la storyline subirà un salto temporale di alcuni mesi, che porteranno alla luce incredibili novità.

Dominguez dice a Fabiana che Bellita è deceduta

Nel corso della puntata della soap opera trasmessa il 6 agosto in Spagna, i telespettatori hanno assistito a un salto temporale che coinciderà con l'inizio della sesta stagione. Oltre ad Antonito Palacios che apparirà sempre più combattuto tra sua moglie Lolita Casado e Natalia, si assisterà all'uscita di scena di due personaggi amatissimi dal pubblico.

Scendendo nel dettaglio Jose Miguel, interpretato da Manuel Bandera, tornerà nel vecchio quartiere da solo. Il padre di Cinta, purtroppo, farà un'amara confessione a Fabiana e Jacinto. Dominguez racconterà che Bellita è deceduta durante il loro viaggio alla volta dell'Argentina.

Marcos piange la dipartita di Felicia

Le disgrazie, però, non finiranno qui, in quanto i seguaci di Una vita assisteranno anche all'abbandono della ristoratrice Felicia. In particolare Ramon Palacios (Juanma Navas) e Liberto Mendez (Jorge Pobes) daranno le condoglianze a Marcos Bacigalupe (Marciall Alvarez) per la dipartita della signora Pasamar.

Due decessi che avverranno in modalità off - screen e saranno totalmente avvolti nel mistero. Difatti Marcos chiederà spiegazioni alla figlia Anabel della fine tragica della moglie, dopo essersi assentato per un viaggio d'affari. In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si precisa che queste puntate andranno in onda in Italia solamente nel 2021.