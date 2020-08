Gli spoiler spagnoli delle prossime puntate raccontano che tutti gli occhi dei telespettatori saranno puntati su Rosina Rubio interpretata dall'attrice Sandra Marchena. In dettaglio, la donna deciderà di trasferirsi in Portogallo provocando la disperazione del giovane marito Liberto Mendez.

Una vita: Rosina non riesce a perdonare Liberto

Le anticipazioni di Una vita in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Liberto non riuscirà a impedire a Rosina di trasferirsi in Portogallo, tanto da cadere in preda alla malinconia. Tutto inizierà precisamente quando la donna non riuscirà a perdonare il consorte, neanche quando scoprirà che era stato sedotto e ingannato da Genoveva Salmeron solo per rovinare la loro storia d'amore.

La Rubio, infatti, non riuscirà a dimenticare il tradimento nonostante Mendez venga prosciolto dalle accuse di abuso da un testimone durante un processo. Per questo motivo, la madre di Leonor annuncerà al nipote di Susana la decisione di trasferirsi da sua figlia in Portogallo dove ritrovare la felicità perduta.

Rosina decisa a lasciare il vecchio quartiere

Le trame spagnole della soap opera iberica svelano che Liberto non resterà con le mani in mano, tanto da organizzare una festa per stupire la moglie dopo che aveva capito di aver sbagliato ad investire nel banco americano di Alfredo. Purtroppo il piano dell'uomo non avrà il risultato sperato. In dettaglio, Felicia riprodurrà l'evento benefico, ai quali Rosina e il marito erano apparsi complici e spensierati in modo da convincerla a concedergli una seconda possibilità.

Ma la Rubio scoprirà ben presto l'inganno, tanto da lasciare la festa per la presunta dolce attesa di Lolita (Rebeca Almenay). In questo frangente, la donna dirà a Mendez che non potrà impedirle di lasciare il vecchio quartiere.

Susana cerca di aiutare Liberto a reagire

Il giorno seguente, Rosina saluterà il coniuge, dandogli la possibilità di restare nella loro abitazione finché non ne troverà un'altra.

Liberto apparirà dilaniato dalla partenza della moglie, tanto da accusare Genoveva di avergli rovinato l'esistenza. Per questo motivo, le suggerirà di stare lontana da Felipe (Marc Parejo), con il quale aveva iniziato una relazione clandestina. Successivamente, il Mendez cadrà nella disperazione, decidendo di rinchiudersi in casa.

La zia Susana cercherà di convincerlo a reagire alla situazione, sebbene la coppia sia ancora lontana dall'addio.