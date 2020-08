Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera che tiene alta l'attenzione dei fan grazie ai numerosi colpi di scena che caratterizzano la trama. Se in Spagna Lolita caccerà di casa di Antonito a causa del suo tradimento, gli spoiler in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano che un'altra coppia vivrà una situazione alquanto difficile. In particolare, Liberto Mendez organizzerà un piano per riconquistare sua moglie Rosina Rubio dopo aver appreso che ha intenzione di trasferirsi in Portogallo.

Una vita: Rosina vuole raggiungere Leonor in Portogallo

Le anticipazioni di Una vita si soffermano sulle conseguenze della scelta di Rosina di lasciare Acacias 38.

In dettaglio, Liberto organizzerà un piano per fare pace con Rosina ed evitare così la sua partenza. Tutto avrà inizio quando Alfredo deciderà di denunciare l'uomo con la falsa accusa di aver abusato di sua moglie. A tal proposito, il ricco banchiere obbligherà Genoveva a portare avanti la bugia in nome del patto che avevano stipulato per vendicare il decesso di Samuel Alday (Juan Gareda), ucciso da Cristobal con un colpo d'arma da fuoco. Tuttavia, la Salmeron non riuscirà a tenere la bocca cucita, avviando una tresca con Felipe (Marc Parejo) aiutata dalla sua unica alleata Ursula Dicenta. Nel frattempo, l'Alvarez Hermoso riuscirà a far scagionare Mendez grazie alla falsa testimonianza di Fabiana.

Ma la Rubio non riuscirà a dimenticare la brutta vicenda, tanto da annunciare al marito la volontà di raggiungere Leonor, il genero e le tre nipotine in Portogallo. Liberto troverà il coraggio di reagire, fingendo di aver accettato la separazione della moglie.

Il piano di Liberto per fare pace con Rosina

Nelle trame della soap opera in onda prossimamente in Italia, il nipote di Susana chiederà a Felicia di organizzare la replica dell'ultima festa, a cui aveva partecipato insieme a Rosina quando erano ancora felici. La zia contribuirà alla realizzazione dell'evento, tanto da pretendere di avere in tavola le stesse pietanze preparate in precedenza.

Ma ecco che un imprevisto rischierà di mandare a rotoli il piano di Liberto. In pratica, la Rubio ascolterà di nascosto una chiacchierata tra Susana (Amparo Fernandez) e Felicia al ristorante Nuovo Secolo XX. In questo frangente, la madre di Leonor capirà che le due amiche stanno complottando qualcosa. Mendez riuscirà a far desistere la moglie a partire da Acacias 38? In attesa di sapere le ultime novità su questa story-line, si ricorda che lo sceneggiato è trasmesso da lunedì al venerdì su Canale 5, mentre è visibile in streaming su Mediaset Play.