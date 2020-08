La soap opera Una vita continua a regalare emozioni. Le anticipazioni in arrivo dalla Spagna degli episodi in programma tra qualche settimana, raccontano che si formerà l’ennesimo triangolo amoroso.

A catturare l’attenzione dei telespettatori saranno Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). L’avvocato sarà infatti diviso tra la moglie di Alfredo Bryce e la sua nuova domestica.

Felipe utilizzerà una strategia seduttiva per far cadere la maschera della darklady. Scendendo nel dettaglio l’obiettivo del vedovo di Celia sarà quello di scoprire per quale motivo la donna ha fatto finire in carcere Liberto Seler dopo averlo corteggiato, e di far luce sul crollo della banca americana gestita da Alfredo Bryce.

Agendo in tale maniera però l’avvocato seppur inconsapevolmente finirà per spezzare il cuore di Marcia, che non la prenderà bene quando lui preferirà recarsi a un evento importante con Genoveva. Quest’ultima e Felipe invece condivideranno un momento tenero, che si concluderà con un bacio passionale.

Una vita, spoiler: Felipe deciso a far scagionare Liberto

Nelle puntate che verranno trasmesse prossimamente, Felipe accetterà di prendere le difese di Liberto quando finirà in prigione con una grave accusa. Quest’ultimo si troverà nei guai a causa di Alfredo, il quale farà credere alla polizia che sua moglie Genoveva sia stata abusata da lui.

L’avvocato, non credendo alla colpevolezza del suo amico, arriverà a pensare che possa essere caduto in una vera e propria trappola architettata dalla vedova di Samuel Alday.

Inoltre Felipe sospetterà che la darklady sia anche coinvolta con il nuovo compagno Alfredo nella truffa ai danni di tutti i cittadini, rimasti senza soldi dopo aver investito i propri risparmi in una banca americana.

Deciso ad avere la meglio nell’imminente processo, Alvarez Hermoso si avvicinerà a Genoveva, la quale gli farà credere di essere stata costretta da Bryce a confessare al commissario Aurelio che Liberto si è approfittata di lei.

L’avvocato, anche se non darà credito alla versione della donna, le farà sentire la sua vicinanza per smascherarla. A questo punto verrà alla luce il vero volto di Alfredo, il quale confesserà a Lolita e Antonito che sua moglie - oltre ad essere sua complice - ha fatto entrare in crisi Rosina e Liberto appositamente.

Marcia affranta, Alvarez Hermoso e Genoveva si baciano

Felipe è disposto a tutto per far considerare innocente Liberto e coglierà l’occasione al volo, al punto che Salmeron tra le lacrime gli ribadirà di essere estranea a quanto accaduto di recente nel quartiere.

Il vedovo di Celia non perderà tempo per invitare la darklady a rilasciare una testimonianza a favore di Seler. A gran sorpresa Genoveva accetterà di adeguarsi alla volontà di Felipe, che - soddisfatto per la riuscita del suo piano - le chiederà di accompagnarlo a una festa di gala nell’ambasciata brasiliana al posto di Marcia. Mentre quest’ultima farà fatica a nascondere la delusione per essere stata sostituita. Al termine della sopracitata festa ci sarà un colpo di scena: Salmeron e Felipe si scambieranno un bacio appassionato, dopo aver parlato della serata passata insieme.

Per finire Genoveva apparirà piuttosto turbata, dopo aver fatto capire all'avvocato di essere in procinto di rassegnarsi all’idea di aver perso Samuel. In particolare la diabolica donna non sarà tranquilla per via dell’avvicinamento amoroso tra lei e Alvarez Hermoso, poiché temerà di poter avere dei problemi con Alfredo. A rassicurare la darklady ci penserà lo stesso Felipe, visto che le prometterà di proteggerla.