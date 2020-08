La soap opera spagnola Una vita andrà in onda su Canale 5 anche la settimana di ferragosto. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori seguiranno dal 9 al 15 agosto 2020, svelano che Ramon Palacios dopo aver messo le mani in una strana missiva si metterà in viaggio e farà perdere le sue tracce. In particolare il ricco borghese non si farà sentire dai propri cari, poiché avrà un incidente stradale.

Genoveva Salmeron e Alfredo Bryce invece daranno inizio alla loro spietata vendetta. I due coniugi si prenderanno gioco dell’intero quartiere, dopo essere riusciti a convincere i cittadini ad investire delle grosse somme di denaro in una banca americana non sicura.

Le conseguenze saranno gravi, dato che Antonito, Lolita, e altri vicini rimarranno senza soldi.

Una vita, trame: Genoveva tenta di sedurre Antonito, Emilio mette in guardia Cinta

Nelle puntate in programma sul piccolo schermo italiano da domenica 9 a sabato 15 agosto 2020, Bellita acquisterà un paio di orecchini da far indossare a Cinta per recarsi al pranzo di beneficenza con Rafael. La giovane Dominguez scatenerà la gelosia di Emilio: all’evento prenderanno parte anche Ramon e Carmen. Quest’ultima dopo aver catturato l’attenzione di Susana, Rosina, e Felicia, dimostrerà alle stesse di essere più acculturata di loro. Nel contempo Palacios avrà una discussione con Antonito per aver venduto il brevetto delle macchinette del caffè, e continuerà a fare delle indagini sulla banca americana.

Dopo aver ricevuto un telegramma, Ramon farà sapere ai propri familiari che se ne andrà via da Acacias 38 per qualche giorno.

Successivamente Genoveva tenterà di sedurre Antonito, per convincerlo ad investire nella banca gestita da suo marito Alfredo. Intanto Camino dopo essersi addormentata al ristorante parlerà nel sonno sotto lo sguardo sconvolto di Cesareo.

Felipe confermerà ad Agustina di non avere alcuna malattia, poiché la diagnosi del dottor Maduro era errata. Antonito anche se rifiuterà il corteggiamento di Genoveva, si dirà disposto ad investire contro il volere del padre e della moglie. Alvarez Hermoso sarà deciso a rintracciare il dottor Maduro per chiedergli delle spiegazioni sull’errore commesso sulla salute di Agustina, facendo allarmare Ursula.

I Pasamar negheranno a Cesareo che Camino sia in grado di parlare, invece Emilio metterà in guardia Cinta dopo aver sospettato di Rafael.

Carmen preoccupata per Ramon, i cittadini pronti a protestare

A questo punto Antonito, Liberto, José, Susana, e Felicia, proprio quando dovranno firmare l’accordo con Bryce gli faranno notare un problema. Purtroppo la carrozza su cui viaggerà Ramon sarà coinvolta in un incidente. Genoveva non appena il marito di Lolita gli dirà che il compratore del brevetto ha cambiato idea, inviterà Alfredo a concedere un prestito all’uomo soltanto alla condizione di avere in cambio la gestione dell'attività familiare dei Palacios. Mentre i due coniugi Bryce crederanno di avere tutte le carte in regola per portare al termine il loro piano, Lolita temerà il peggio.

Cinta quando Emilio le farà vedere una foto del vero Rafael Bonaque, affronterà il falso artista e lo costringerà a dirle la verità. Una volta messo alle strette, il chitarrista di flamenco preciserà alla figlia di Bellita di averle fatto credere di essere un imprenditore per poterla conquistare. Intanto Carmen sarà sempre più preoccupata per non aver ricevuto nessuna notizia da Ramon, invece Liberto dirà a Rosina di non spendere troppi soldi con Susana, e le farà presente che la miniera d’oro è in procinto di esaurirsi. Cinta confesserà ad Arantxa e ai suoi genitori la vera identità di Rafael.

In seguito Agustina dopo essere stata dimessa dall’ospedale verrà accolta dalle altre domestiche in soffitta, e avrà il sostegno di Felipe.

Dopo aver perso i risparmi investiti nella banca americana gli abitanti esigeranno di ricevere delle spiegazioni da Alfredo, che si giustificherà dicendo che si tratta di una manovra politica contro la banca. Ursula inizierà a lavorare per i Bryce, e confesserà a Genoveva che le domestiche sono nel panico totale. Quest’ultima cercherà di far calmare i paesani, invitandoli a rivolgersi a Federico Sunol, un consigliere dell’istituto. Marcelina grazie ad una partita a carte con Jacinto, Servante, e Casilda, farà pace con il marito. Carmen sempre più turbata per ciò che potrebbe essere successo a Ramon, chiederà aiuto a Felipe. Antonito invece preferirà attendere il ritorno del padre per poter risolvere il problema con la banca.

Infine i cittadini su tutte le furie per essere stati truffati, organizzeranno una protesta.