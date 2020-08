Prosegue l'appuntamento del primo pomeriggio di Canale 5 con DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata soap opera che terrà compagnia i telespettatori non soltanto per la stagione estiva ma anche a partire dal mese di settembre. Le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche riguardanti i nuovi episodi, che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci sarà un clamoroso colpo di scena che riguarderà Emre. Il fratello del fotografo sarà coinvolto in un terribile incidente d'auto, dove rischierà seriamente di morire.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Emre vittima di un terribile incidente d'auto

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche di DayDreamer che andranno in onda prossimamente anche da noi su Canale 5, rivelano che per Emre arriverà il momento della resa dei conti finali, dopo tutte le bugie e le malefatte compiute nei confronti di suo fratello.

A denunciare il tutto, infatti, sarà Sanem che deciderà di svuotare il sacco e di raccontare tutto a Can. Immediata la reazione del fotografo che deciderà di allontanare Emre dall'azienda, ma quest'ultimo escogiterà un piano diabolico per poterci ritornare. Gli spoiler della soap opera, infatti, rivelano che Emre deciderà di utilizzare le quote di sua mamma per far leva sul suo diritto di tornare a lavorare all'interno della Fikri.

Un colpo basso che scatenerà l'ira di Can: tra i due fratelli, infatti, ci sarà un accesissimo scontro. Al termine di questa lite, accadrà il tragico colpo di scena: Emre si metterà al volante della sua automobile e sarà vittima di un terribile incidente d'auto. Il ragazzo perderà il controllo della sua vettura e rischierà seriamente di perdere la vita.

Can si sentirà in colpa per suo fratello e decide di riassumerlo alla Fikri

La notizia dell'incidente di Emre avrà delle ripercussioni anche su Can: le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer, infatti, rivelano che il fotografo si sentirà in colpa per tutto quello che è accaduto. Così, spinto da Sanem, alla fine deciderà di perdonare Emre e di riassumerlo nuovamente all'interno della Fikri, mettendo definitivamente una pietra sopra al passato.

I colpi di scena non sono finiti qui perché, nonostante il perdono, Emre non avrà alcuna intenzione di gettare la spugna e così metterà a punto un nuovo piano diabolico contro suo fratello Can. Questa volta non si farà nessuno scrupolo a usare Leyla per poter raggiungere i suoi loschi scopi e al tempo stesso proverà a mettere in cattiva luce Sanem. Riuscirà ad avere la meglio oppure anche questa volta verrà smascherato da suo fratello? La verità la scopriremo nel corso dei prossimi episodi di Daydreamer in onda su Canale 5.