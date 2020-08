Ormai manca poco per il ritorno su Rai 1 della soap opera Il Paradiso delle Signore, ispirata ad un romanzo di Emile Zola e in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:40. In attesa di rivedere le avventure ambientate nel grande magazzino milanese, continuano a trapelare i primi spoiler degli episodi inediti.

Al momento non è previsto nessun ritorno di fiamma tra Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Quest’ultima ancora ai ferri corti con il suo ex fidanzato per non aver sopportato la sua forte gelosia, farà capire di essere disposta a dare una svolta alla sua vita.

La stilista sembrerà accettare la corte di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), che sempre più cotto la sorprenderà chiedendole di diventare sua moglie.

Il Paradiso delle signore, riassunto episodi precedenti: Salvatore in crisi con la fidanzata

Il finale di stagione dello sceneggiato Il Paradiso delle signore si prepara ad aprire i battenti. A stupire nelle nuove puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Rai da settembre, sarà sicuramente un colpo di scena che vedrà protagonisti Gabriella Rossi e Cosimo Bergamini. Prima di sapere cosa accadrà a partire da settembre è importante fare un riepilogo sugli avvenimenti precedenti. In particolare Salvatore Amato e la sua storica fidanzata sono entrati in crisi, proprio a causa della scomoda presenza del migliore amico di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) che ha fatto di tutto per fare breccia nel cuore della talentuosa stilista.

Inizialmente la Rossi ha fatto un grosso favore a Cosimo, poiché ha finto di essere la sua fidanzata per non far preoccupare la madre dello stesso.

Con il passare dei giorni il corteggiamento dell'imprenditore è stato così eccessivo al tal punto che il fratello di Antonio e Tina si è visto costretto a scrivere un biglietto di scuse alla propria amata, per convincerla a tornare al suo fianco.

Purtroppo Salvatore non è riuscito a riconciliarsi con Gabriella per colpa di sua madre Agnese (Antonella Attili), che a sua insaputa ha fatto sparire il foglio scritto da lui e indirizzato alla fanciulla. Nel contempo il Bergamini ha fatto sapere a Riccardo di amare Gabriella.

Trame nuova stagione: Cosimo vuole sposare Gabriella, Agnese pentita

Le nuove anticipazioni raccontano che la coinquilina di Roberta Pellegrino dimostrerà di non essere più confusa sentimentalmente, visto che accetterà di darsi una possibilità con Cosimo. La vera novità sarà il gesto inaspettato di quest’ultimo, dato che sempre più innamorato arriverà a fare una proposta di matrimonio a Gabriella.

Questa volta quindi per Salvatore sarà ancora più difficile lottare per impedire al rivale di sottrargli la donna più importante della sua vita, ma a quanto pare non farà nulla per recuperare il loro rapporto. Per finire, Agnese comincerà ad essere assalita dai sensi di colpa per il fatto di aver ostacolato la storia d’amore tra suo figlio e la stilista del paradiso.