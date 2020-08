Si è appena conclusa la registrazione della prima puntata della stagione 2020/2021 di Uomini e donne, quella che sarà trasmessa in televisione lunedì 14 settembre. Il Vicolo delle News ha diffuso le anticipazioni di quello che è accaduto in studio, specificando che domani avrà luogo un altro appuntamento misto, ovvero con Over e giovani insieme. Oltre alla presentazione dei due nuovi tronisti Davide e Gianluca, in studio sono tornati per avere un confronto Enzo Capo e Pamela Barretta e la dama torinese Gemma e Nicola.

Primi spoiler sulle nuove puntate di Uomini e Donne

Giovedì 27 agosto è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, quella che debutterà su Canale 5 a metà settembre.

Il Vicolo delle News ha diffuso le anticipazioni di quello che è successo in studio tra i vari protagonisti del cast, dimezzato forse in previsione della registrazione di domani pomeriggio. Infatti, la puntata odierna è stata divisa in due parti: la presentazione di due dei nuovi tronisti giovani e il ritorno in studio di un'ex coppia del Trono Over.

Maria De Filippi, dunque, ha presentato al pubblico presente (soltanto trenta persone senza febbre e munite di documento d'identità) i due ragazzi che i telespettatori hanno votato di più nel sondaggio che è stato indetto su Witty Tv qualche settimana fa.

I preferiti della gente a casa, dunque, sono stati Davide e Gianluca che, di diritto, sono stati eletti nuovi protagonisti del Trono Classico.

Blanda ha dovuto rinunciare al sogno di cercare l'anima gemella nel dating-show perché è risultato il meno votato tra i tre aspiranti tronisti.

Il ritorno di Enzo e Pamela a Uomini e Donne

Le anticipazioni che stanno facendo il giro della rete, dunque, informano i curiosi del ritorno in studio di Enzo Capo e Pamela Barretta.

I due si sono lasciati la scorsa primavera, ma sembra abbiano ancora qualcosa da recriminarsi.

Il cavaliere, in particolare, ha accusato l'ex fidanzata di essersi intromessa nella sua ultima relazione, causandone la fine con frecciatine a distanza lanciate insieme all'influencer Amedeo Venza.

Tina Cipollari si è schierata dalla parte del napoletano; secondo l'opinionista, infatti, la dama è troppo rancorosa e non ha ancora accettato il fatto di essere stata lasciata alcuni mesi fa.

Gemma discute con Nicola nella prima registrazione della stagione di U&D

Le anticipazioni che ha fornito il Vicolo delle News sulla prima registrazione stagionale di Uomini e Donne, parlano di grandi novità in arrivo per i telespettatori. Infatti Gemma Galgani ha preso parte alla puntata che ha avuto luogo nelle scorse ore agli studi Elios, con piglio deciso, tant'è che ha discusso animatamente con l'ex Nicola Vivarelli. Per la dama torinese dopo il litigio avuto con Nicola è arrivato in studio un nuovo corteggiatore.

Tuttavia, nella registrazione di domani altri personaggi dovrebbero tornare davanti alle telecamere per spiegare perché le loro storie d'amore sono finite durante l'estate. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dovrebbero essere tra gli ospiti della puntata che Maria De Filippi condurrà domani, quanto pare sarà approfondita la conoscenza delle due ragazze che sono state messe sul trono dalla redazione, che andranno ad aggiungersi a Davide e Gianluca, scelti dal pubblico con un sondaggio sul web.