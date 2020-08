Si preannuncia un ritorno in grande stile quello di Gemma Galgani a U&D dopo le vacanze d'estate: sui profili social della trasmissione, infatti, la dama ha anticipato che non vede l'ora di far conoscere al pubblico qualcuno di molto importante per lei. Oltre che per l'ipotesi di un nuovo amore nella vita della torinese, in queste ore sul web si parla anche della sua smentita categorica ai ritocchini che alcuni dicono abbia fatto da quando è un personaggio famoso.

La precisazione della dama di U&D sulla chirurgia estetica

Tina Cipollari l'ha accusata più volte di aver fatto ricorso alla chirurgia da quando è diventata una delle protagoniste assolute di Uomini e donne.

Gemma Galgani però, continua a rispedire al mittente queste critiche e ribadisce la sua più totale naturalezza nell'aspetto fisico, fatta eccezione per i denti.

Sull'ultimo numero di Di Più Tv, infatti, la dama del Trono Over ha risposto così a chi pensa che si sia rifatta qualcosa da quando partecipa alla trasmissione di Canale 5: "Non è assolutamente vero. Punturine? Per carità. Io sono alta, magra e per fortuna riesco a mantenermi in forma".

La torinese ha anche spiegato che se ha corretto il suo sorriso grazie all'aiuto del programma Selfie-Le cose cambiano qualche anno fa, è stato soltanto per una questione di salute e non estetica. "Io mi curo molto, tengo al mio aspetto", ha chiosato la 70enne.

Anticipazioni sulle nuove puntate di U&D

Un'altra notizia che ha riportato Gemma Galgani al centro del Gossip in queste ore, è quella sul suo imminente ritorno nel cast di U&D.

In due video che sono appena stati caricati sulla pagina Instagram ufficiale del dating-show, si vede la dama prepararsi per un incontro che lei stessa definisce importante e con una persona speciale.

Stando alle piccole ma significative anticipazioni che hanno fornito gli addetti ai lavori in queste ore, alcuni fan ipotizzano che la protagonista del Trono Over possa finalmente aver trovato l'amore.

"Gemma sta tornando ed ha qualcuno da presentarci", ha fatto sapere la redazione a due giorni dalla prima registrazione della stagione 2020/2021 del programma di Maria De Filippi.

Mentre si pettina e trucca per questo decisivo faccia a faccia, la torinese conferma davanti alle telecamere di essere molto emozionata perché durante le vacanze sono successe tante cose.

"Per Gemma è stata un'estate di cambiamenti. Cosa sarà successo?", si legge ancora sull'account del format di Canale 5 nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto.

Possibile fidanzato in arrivo per Gemma a U&D

L'ipotesi che sta andando per la maggiore sul segreto che Gemma dice di mantenere da un po' di tempo sulla sia vita personale, è quella che durante l'estate abbia finalmente trovato l'anima gemella.

Dopo che la conoscenza col 26enne Nicola Vivarelli si è interrotta per suo volere, Gemma Galgani è sparita dai social network per settimane, probabilmente anche per evitare di anticipare qualcosa che sarà svelato soltanto al suo rientro in studio il prossimo 28 agosto.

Qualora la dama del Trono Over si fosse davvero fidanzata come tanti sospettano, vorrebbe dire che la sua avventura nel dating-show è agli sgoccioli: chiunque raggiunga l'obiettivo del programma, ovvero innamorarsi, è invitato a lasciare lo studio per viverselo nella quotidianità e soprattutto lontano dalle telecamere.

"Sto per andare a un appuntamento importante. Mantengo un segreto", sussurra Gemma in uno dei filmati con i quali gli addetti ai lavori hanno iniziato ad avvicinare i telespettatori alla nuova stagione di Uomini e Donne, quella che debutterà su Canale 5 lunedì 14 settembre.