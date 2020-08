Fervono i preparativi per il ritorno in televisione di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. Oggi, giovedì 27 agosto, si è svolta la prima registrazione di questa nuova edizione durante la quale non sono mancati i colpi di scena. In studio erano presenti sia i protagonisti del trono over che quelli del trono classico, compresi i quattro nuovi tronisti scelti per cercare l'anima gemella. Immancabile la presenza di Gemma Galgani che è ritornata in trasmissione con Nicola Vivarelli, il suo ultimo conoscente.

Uomini e donne, spoiler prima registrazione: in studio anche Giovanna e Sammy

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne di questo pomeriggio arrivano dalle pagine de 'Il Vicolo delle News', dove è stato svelato che lo studio della trasmissione è stato completamente rimodernato.

Tra i protagonisti di della puntata figurano Giovanna Abate e Sammy che hanno litigato animatamente durante il loro confronto.

Non è andata meglio per Gemma Galgani: la dama torinese ha preso parte alla registrazione in compagnia di Nicola, il ragazzo 26enne che aveva perso la testa per lei. Tra i due, però, è scoppiata un'accesa lite in studio, complice forse la rottura definitiva.

Ma per la Galgani sarebbe già giunto il momento di voltare pagina, visto che dagli spoiler de 'Il Vicolo delle News', emerge che la dama ha subito conosciuto un nuovo corteggiatore che si è presentato in trasmissione per lei. Tra i presenti anche Pamela Barretta e Enzo Capo: anche tra i due c'è stata una furibonda discussione verbale.

Presentati i quattro nuovi tronisti di U&D 2020-21

Occhi puntati anche sui nuovi tronisti che si metteranno in gioco nel corso dell'anno per trovare l'anima gemella. I due maschi scelti sono Davide, originario di Gallipoli e Gianluca proveniente da Roma. Le due troniste, invece, sono Jessica e Sofia.

Tra le novità di quest'anno, l'utilizzo di un cellulare che i corteggiatori potranno usare in studio per chattare con i tronisti nel corso della puntata.

Insomma una prima registrazione decisamente scoppiettante quella del celebre programma di Maria De Filippi, che dovrebbe ripartire su Canale 5 da lunedì 14 settembre alle 14.45.

Il dating show prenderà il posto di Daydreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca dei record, con protagonista Can Yaman che in questi mesi d'estate ha tenuto accesa la fascia del primo pomeriggio Mediaset, conquistando una media di oltre 2.4 milioni di appassionati telespettatori.

Numeri che non hanno fatto rimpiangere l'assenza di U&D, anche se il programma è pronto per riconquistare la leadership degli ascolti della fascia post-pranzo.