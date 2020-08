Una lunga diretta Instagram dopo aver risposto alle domande dei fan su Stories. Valeria Liberati ha raccontato il suo stato d'animo dopo l'esperienza a Temptation Island che si è conclusa con la rottura con Ciavy dopo quattro anni di fidanzamento. La ventisettenne aveva deciso di partecipare al programma per dare una svolta al suo rapporto con il trentacinquenne romano ma alcune affermazioni di quest'ultimo nel corso del programma e il feeling con Alessandro Basciano hanno determinato la fine della love story. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un possibile ritorno di fiamma.

Rumors che Valeria non ha confermato su Stories, affermando che al momento non può dire nulla sul rapporto con Andrea Maliokapis (nome all'anagrafe dell'ex fidanzato): "Presto vi aggiornerò a riguardo".

Liberati che si è mostrata meno criptica quando le è stato chiesto di una possibile esperienza come tronista di Uomini e donne: "Mai dire mai".

La stoccata di Valeria a Ciavy: 'Le lacrime in amore devono essere versate solo se di gioia'

Valeria Liberati non si è sottratta alle domande dei fan sia su Stories che nella successiva diretta Instagram. Non è mancata una stoccata a Ciavy quando si è parlato di sentimenti: "Le lacrime in amore devono essere versate soltanto se sono di gioia, altrimenti non è amore". La ventisettenne ha precisato che nei quattro anni di fidanzamento non è mai andata a convivere con il trentacinquenne romano: "Stavamo insieme tutta la giornata ma non abbiamo mai fatto questo passo".

Nel corso dell'intervento social, l'estetista ha parlato anche del suo rapporto con la figlia, Michelle, nata da una precedente relazione, e si è soffermata sulle critiche che le sono state rivolte per l'acconciatura mostrata a Temptation Island: "In effetti i miei capelli in tv non erano un granché e rivederli da casa è stato tragico.

Ora li ho tagliati e si vede di meno che porto l'extension".

Gli auguri ad Alessandro Basciano per il trono di Uomini e donne: 'Lo merita'

Tra una domanda e l'altra, il discorso è scivolato inevitabilmente sul rapporto con Alessandro Basciano. Valeria Liberati non ha precisato i motivi per i quali il feeling speciale creatosi nel resort di Santa Margherita di Pula non si è trasformato in qualcosa di più importante.

La ventisettenne ha fatto intuire che tornerà sulla questione nelle prossime settimane e, per il momento, si è limitata a fare gli auguri all'ex tentatore in vista della nuova esperienza di tronista di Uomini e donne: "Lo merita, è comunque una brava persona".

Valeria non ha escluso la possibilità di accomodarsi in futuro sulla poltrona rossa del people show condotto da Maria De Filippi: "Mai escludere nulla".