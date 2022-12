Alla vigilia della puntata di ripescaggio di Ballando con le stelle la giurata Selvaggia Lucarelli aveva manifestato scetticismo sulla possibile ammissione in finale di Lorenzo Biagiarelli.

Tale previsione ha trovato conferma nell’esito del ballottaggio che ha premiato la giornalista Luisella Costamagna, la quale sarà protagonista dell’ultimo atto del talent show in programma [VIDEO]venerdì 23 dicembre [VIDEO]. In puntata Biagiarelli ha ricevuto gli elogi della giuria per la performance con Anastasia Kuzmina ma non è bastato per vincere lo spareggio.

In puntata non sono mancate le scintille con Selvaggia Lucarelli che si è scontrata con Carolyn Smith che ha richiamato Biagiarelli per uno sguardo troppo alla partner.

Carolyn Smith richiama Biagiarelli: 'Potresti guardare me e non Selvaggia mentre ti parlo'

“Potresti guardare me e non Selvaggia visto che sto parlando io”, ha affermato piccata Smith, quindi Lucarelli che ha prontamente risposto: “Questo ragazzo non è neanche più libero di spostare lo sguardo. É un incubo”.

Subito dopo ha manifestato il proprio disappunto verso i colleghi della giuria per il trattamento riservato al fidanzato durante l’avventura nel programma.

Niente finale per Lorenzo Biagiarelli ma tanti elogi per il concorrente più discusso di Ballando con le Stelle 2022 per il legame sentimentale con Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima si è sfogata nel corso della puntata del 17 dicembre puntando l’indice contro Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto per i giudizi espressi contro il food blogger durante il percorso nel talent di Rai 1. “Si è parlato di conflitto d’interesse ma alla fine ho visto solo il conflitto”, ha affermato sarcasticamente la giornalista, aggiungendo che il percorso del partner non è stato solo condizionato dall’antipatia che tante persone nutrono nei suoi confronti.

“Ho visto una severità nei suoi confronti che non è stata riservata a nessuno nel corso delle dieci puntate”, ha aggiunto Selvaggia Lucarelli che poi ha menzionato alcune delle valutazioni espresse della giuria. “Da presuntuoso a robottino passando per uno che prende i voti per i miei follower, mancava solo la rapina a mano armata”, ha sbottato prima di piazzare una nuova stoccata per i voti alti assegnati ad Iva Zanicchi, finalista del programma condotto da Milly Carlucci.

“Si è preferita una persona che racconta barzellette sporche a un ragazzo pulito. Mi dispiace non sia venuto fuori per quello che è e per come balla”.

Selvaggia Lucarelli contro i colleghi della giuria per i giudizi severi al fidanzato

Durante la puntata Selvaggia Lucarelli si è scontrata con Carolyn Smith per un rimprovero rivolto a Lorenzo Biagiarelli per uno sguardo di troppo mentre la coreografa esprimeva il suo parere sulla performance con Anastasia Kuzmina. “É vero che stavi guardando Selvaggia mentre io ti parlavo della coreografia? Lei stava guardando il cellulare”. Immediata la replica della giornalista che ha parlato di un dolce gesto del fidanzato. “Magari mi ama ed ogni tanto mi guarda”, ha affermato la 48enne.

Selvaggia poi ha replicato anche a Ivan Zazzaroni che l’aveva accusata di essere stata la più severa della giuria. “Ho dato 10 anche a Gabriel Garko, a Egger e Rosanna Banfi. Il voto massimo che ho dato a Lorenzo è stato un 8”, ha chiosato dopo la discussione con i colleghi giurati che in ogni caso hanno elogiato Biagiarelli per l’esibizione in occasione della gara di ripescaggio. “La migliore da quando sei qua”, ha detto Carolyn Smith.