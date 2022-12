A un anno dalla proposta di nozze, Francesca Cipriani ed Alessandro Rossi hanno pronunciato il fatidico sì. La cerimonia matrimoniale si è svolta nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola a Roma: la show girl ha indossato il velo bianco ma non ha rinunciato a una generosa scollatura.

Tra gli invitati c'erano diversi ex gieffini e tanti personaggi del mondo della tv. L’abruzzese ha conosciuto l’imprenditore in occasione di una cena. Un colpo di fulmine con la love story che si è consolidata con il trascorrere dei mesi. Durante l’esperienza al GF Vip Francesca Cipriani aveva rimarcato più volte quanto fosse importante per lei Alessandro e che faticava a stare lontano dal partner.

Quest’ultimo, dopo una serie di blitz nella casa più spiata dagli italiani, le aveva chiesto in diretta tv se volesse diventare sua moglie. La 38enne rispose sì senza indugiare con la coppia che aveva poi fissato per il 3 dicembre la data del matrimonio. Presenti Manila Nazzaro, Giucas Casella e Alex Belli tra gli ex compagni di avventura nel reality di Canale 5. Non è passata inosservata la presenza di Miss Keta.

Le nozze dopo la polemica e le smentite sul codice iban sull'invito

I mesi precedenti il matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono stati caratterizzati dalle polemiche del codice iban sull’invito. Sulla questione la show girl aveva subito precisato che in realtà era stata fatta una lista nozze come fanno tutti gli sposi e che era stato sollevato un polverone inutile sulla questione.

L’abruzzese aveva replicato in maniera piccata, sottolineando di essere rimasta sbalordita per quanta cattiveria fosse stata riversata nei suoi confronti.

“Bisognerebbe confrontarsi con i diretti interessati e non ascoltare i pettegoli che dicono sciocchezze”, aveva ribattuto Francesca Cipriani invitando i suoi denigratori a mangiare “un po’ di Nutella”, per diventare più buoni, aggiungendo: “Pensiamo sempre alle cose belle, ricordate di sorridere sempre”.

Alex Belli, Delia Duran, Carmen Russo e Manila Nazzaro alle nozze di Francesca Cipriani

Archiviate le polemiche sabato 3 dicembre Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono uniti in matrimonio coronando il loro sogno d’amore. Manila Nazzaro e Delia Duran hanno condiviso in delle Stories alcuni scatti del wedding day con Alex Belli che ha chiesto alla partner se non avesse anche lei avesse voglia di sposarsi.

Presente anche Patrizia Pellegrino e Carmen Russo che hanno condiviso con l’abruzzese l’esperienza al GF Vip ma anche altre esperienze televisive.

Il ricevimento poi è iniziato con i fuochi d’artificio. “Ho capito subito che era quello giusto, poi è un ragazzo gentile ed educato”, ha più volte affermato la 38enne parlando dell’imprenditore romagnolo.