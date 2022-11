La finalissima di Tu si que vales si è chiusa con il trionfo dell'imitatore Marco Mingardi. Nel corso della serata sono andate in scena le ultime esilaranti esibizioni del circuito della scuderia Scotti al termine delle quali è stato decretato il vincitore. Giovanni Lepori ha trionfato grazie ai voti di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli che hanno apprezzato la simpatica performance di ballo in versione John Travolta. "Faccio un annuncio: a Zerbi dico di restare zitto" - aveva affermato prima di scendere in pista sulle note dei Stayin' alive dei Bee Gees.

Subito dopo Gerry Scotti ha chiamato al centro dello studio anche gli altri due finalisti, il ballerino Walter La Mantia ed il cantante Roberto Maurici, per la votazione dei giudici e la classifica definitiva del circuito scuderia che ha premiato Lepori. Quest'ultimo ha chiesto a Maria De Filippi la possibilità di entrare a far parte del parterre over di Uomini e Donne: "Lascio la fidanzata rumena per partecipare".

Giovanni Lepori trionfa nel circuito scuderia grazie ai voti di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Giovanni Lepori è stato l'ultimo finalista del circuito della scuderia Scotti ad esibirsi nel corso della puntata del 19 novembre di Tu si que vales. Il 67enne romano ha subito conquistato Maria De Filippi che ha sottolineato la sua eleganza.

"Ha lavorato per tanti anni in una pizzeria, era addetto ai fritti ma il ballo è stata sempre la sua passione" - ha riferito il conduttore di Caduta Libera con il concorrente che ha aggiunto di essere stato davanti ai fornelli per 41 anni e 6 mesi prima di andare in pensione. "Facevo baccalà e supplì".

Il simpatico ballerino ha spiegato di aver preparato da solo la coreografia incentrata sui brani del film 'La febbre del sabato sera'.

Prima di iniziare a ballare ha sfidato Rudy Zerbi: "Questa sera devi restare in silenzio". La performance è stata apprezzata da Maria De Filippi che ha voluto rivedere la sua "spudorata camminata" verso il professore di canto della scuola di Amici che ha commentato con ironia la sua esibizione. "Più che una febbre, mi sembrava un delirio".

Il 67enne pronto a lasciare la fidanzata per partecipare a Uomini e Donne

Il ballerino della scuderia Scotti ha dedicato l'esibizione ai "compaesani di Corchiano (provincia di Viterbo)". Giovanni Lepori ha superato in finale Walter La Mantia e Roberto Maurici grazie ai voti di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Gerry Scotti ha annunciato che il premio per il primo classificato è un viaggio a Rio de Janeiro in compagnia di moglie o fidanzata. Inizialmente il romano ha riferito di essere single, poi ha precisato di essere legato sentimentalmente ad una 36enne: "É rumena, si chiama Nicoleta".

Nonostante ciò il 67enne ha chiesto alla conduttrice di Uomini e donne di poter partecipare al people show di Canale 5.

Dall'altra la moglie di Maurizio Costanzo ha ribattuto che l'avrebbe ospitato volentieri. "Ma per venire devi rompere il fidanzamento" - ha precisato con Lepori che, dopo qualche tentennamento, ha affermato che avrebbe interrotto il rapporto con la partner per entrare a far parte del parterre del trono over.