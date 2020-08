Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio ai preparativi per il matrimonio tra Niko e Susanna. Nonostante i dubbi di Angela, la Picardi e il giovane Poggi arriveranno all'altare, ma resta da capire cosa accadrà nel fatidico momento del si. Nel frattempo Ferri e Marina si ravvicineranno mentre Fabrizio avrà modo di conoscere, in Russia, una donna misteriosa. In occasione di una recita scolastica di Irene, Filippo e Serena avranno modo di riavvicinarsi mentre quest'ultima finirà per litigare aspramente con Leonardo. Silvia e Michele saranno in ansia per il comportamento di Rossella degli ultimi tempi, mentre Cotugno svelerà un suo lato nascosto.

Infine Tregara si sentirà profondamente in colpa con sua figlia Clara per quello che le ha fatto. Di seguito le anticipazioni dettagliate di tutte le puntate di Un posto al sole che andranno in onda la settimana dal 31 agosto al 4 settembre, alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 31 agosto: un incontro a Mosca

Dopo essere venuta a conoscenza di quello che è successo tra Eugenio (Paolo Nicotera) e Susanna (Agnese Lorenzini), Angela (Claudia Ruffo) dovrà decidere se raccontare o meno la verità a suo fratello Niko (Luca Turco). Nel frattempo Fabrizio (Giorgio Borghetti), appena arrivato a Mosca, si imbatterà in una donna misteriosa e affascinante. Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), senza conoscere quali siano le reali ricchezze di Cotugno (Walter Melchionda) lo inviteranno a cena e il vigile darà l'ennesima dimostrazione della sua rinomata tirchieria.

Martedì 1° settembre: Angela affronta Susanna

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Niko sarà sempre più eccitato all'idea di doversi sposare con Susanna, ma quest'ultima non sarà dello stesso avviso. In seguito Angela avrà modo di confrontarsi con la Picardi e le sue parole spingeranno la donna a fare un'attenta riflessione su cosa prova realmente.

Nel frattempo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) si riavvicineranno nuovamente mentre Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) escogiteranno un piano per spingere Rossella (Giorgia Gianetiempo) a ritrovare fiducia in se stessa.

Mercoledì 2 settembre: Tregara si pente

Susanna chiederà a Renato Poggi (Marzio Honorato) qualcosa di inaspettato che però inorgoglirà l'uomo. Nel frattempo il boss Tregara (Lello Giulivo) inizierà a pentirsi per il male che ha fatto a sua figlia Clara (Imma Pirone) e farà un gesto atto a risarcire in minima parte la ragazza. Grazie alla recita scolastica della piccola Irene (Greta Putaturo), Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) avranno modo di trascorrere nuovamente del tempo assieme come una volta.

Giovedì 3 settembre: Serena fa una scoperta sconvolgente

In questo episodio di Un posto al sole, avranno inizio i preparativi per l'addio al celibato di Niko e per quello al nubilato di Susanna.

Nel frattempo Serena farà una scoperto decisamente sconvolgente. Sull'altro versante, Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) dovrà fare i conti con una novità che frenerà bruscamente tutte le sue fantasie amorose.

Venerdì 4 settembre: il giorno del matrimonio

Nell'ultimo episodio settimanale di Un posto al sole, giungerà il fatidico giorno del matrimonio tra Niko e Susanna, tra emozioni ed eccitazione di amici e familiari, ma i due si sposeranno realmente? Nel frattempo Serena, in seguito alla sua scoperta, affronterà Leonardo (Erik Tonelli) e avrà un durissimo scontro con l'uomo. In seguito Michele e Silvia si renderanno conto del reale disagio di Rossella e di quanto sia profondo il suo attuale malessere.