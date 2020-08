Sanem si renderà l'assoluta protagonista nelle prossime puntate di DayDreamer e lo farà soprattutto per amore di Can. La ragazza infatti, con l'aiuto del team dell'agenzia e della licenziata Deren, realizzerà una nuova campagna pubblicitaria da presentare a Makinon.

Deren racconta a Can il 'complotto' con Aylin

Nelle prossime puntate di DayDreamer, in onda su Canale 5, Sanem cercherà di porre rimedio a un "disastro" combinato da Deren. Quest'ultima, infatti, si renderà inconsapevolmente complice di Aylin e per far sì che Can non scopra che involontariamente ha "rubato" a Sanem lo slogan dello spot per la campagna pubblicitaria di Makinon (in realtà è stata Aylin a farlo), cederà alle richieste della dark lady passandole direttamente le diapositive dello spot, che finiranno nelle mani di Fabbri.

Per l'imprenditore di cosmesi sarà una ghiotta occasione per battere Can sul tempo, per tale ragione uscirà con un nuovo profumo, sponsorizzandolo con la campagna pubblicitaria che lo staff della Fikri Harika ha pensato per Makinon. La situazione per Deren diventerà pesante, al punto tale che deciderà di confessare tutto a Can, ammettendo le sue colpe e il fotografo non ci penserà due volte a cacciarla per sempre dall'agenzia.

Sanem vuole realizzare un nuovo spot per Makinon

Per Can, ovviamente, le cose si metteranno male, soprattutto dopo che Makinon mostrerà la sua riluttanza a tornare a collaborare con lui. L'unico modo per porre rimedio sarà quello d'incastrare Aylin e Can proverà a farlo grazie alla complicità di Emre.

I due riusciranno a trovare il filmato che ritrae Aylin mentre rovista tra le bozze di Sanem.

Nell'attesa di scoprire se le cose per Aylin si metteranno male, Sanem proverà in ogni modo a porre rimedio al disastro combinato con Makinon. Lo contatterà e gli chiederà 24 ore per presentargli una nuova idea per la campagna pubblicitaria.

L'uomo acconsentirà, così Sanem riuscirà a coinvolgere nel progetto non solo tutti i dipendenti della Fikri Harika, ma anche la licenziata Deren, invitandoli a lavorare per tutta la notte a casa sua.

Can soddisfatto per il lavoro del suo team

Lo staff dell'agenzia riuscirà a realizzare uno storyboard per il nuovo spot e tra Sanem e Deren tornerà di nuovo il sereno.

Quest'ultima, infatti, le svelerà che è stata Aylin a suggerirle lo slogan, confessandole che non avrebbe mai immaginato che l'avesse rubato da lei.

Il giorno successivo lo staff mostrerà a Can il lavoro svolto e il fotografo si mostrerà molto soddisfatto del suo team. Per tale ragione Can chiarirà anche con Deren e la donna tornerà a lavorare alla Fikri Harika. Il fotografo mostrerà il progetto anche a Makinon, che si mostrerà soddisfatto dell'idea.