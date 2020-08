Nelle ultime 24 ore sono due le ex corteggiatrici di U&D a essere risultate positive al Covid-19: Giulia Latini e Vittoria Deganello, infatti, hanno contratto il virus in vacanza e ora sono in isolamento domiciliare. Le ragazze sono state prese di mira da aspre critiche sul web, soprattutto per le discutibili scelte di andare a ballare in discoteca in Sardegna o di concedersi qualche giorno di relax a Ibiza. Nonostante tutto, però, le giovani hanno rassicurato i fan sul loro stato di salute.

Due ex di U&D hanno il coronavirus: l'annuncio su Instagram

Le vacanze d'estate stanno per volgere al termine, ma per alcuni questi ultimi giorni di agosto non saranno da ricordare.

Di rientro da qualche viaggio in giro per l'Italia o in Europa, due personaggi conosciuti sono balzati agli onori della cronaca per aver contratto il coronavirus. Nella giornata di ieri, venerdì 21 agosto, Giulia Latini ha usato Instagram per informare i suoi fan di essere risultata positiva al tampone che ha fatto di ritorno dalla Sardegna. La ragazza è nota soprattutto per la sua partecipazione a una recente edizione di Uomini e donne, dove è stata la corteggiatrice "non scelta" da Luca Onestini (lui le ha preferito Soleil Sorgé dopo mesi di conoscenza davanti alle telecamere).

"Bionditudo" (questo il nickname della giovane sui social network) ha rassicurato i follower sulle sue attuali condizioni di salute: fatta eccezione per una forte emicrania e un po' di spossatezza, la romana ha fatto sapere di sentirsi bene e di essersi isolata in casa.

Anche Vittoria di U&D è stata infettata in vacanza

A meno di 24 ore di distanza dall'annuncio di Giulia Latini, un'altra ex corteggiatrice di U&D ha usato Instagram per aggiornare i propri fan su quello che è successo a lei al rientro dalle vacanze. Vittoria Deganello, che quest'estate è stata prima a Ibiza e poi in Sardegna con "Bionditudo", poche ore fa ha ricevuto il risultato del tampone al quale si è sottoposta non appena è tornata a casa.

"Anch'io sono risultata positiva. Sono in isolamento domiciliare e sto abbastanza bene, anche se mi sento un po' stanca ed ho qualche linea di febbre", ha fatto sapere la veneta tramite il suo profilo personale. L'ex fidanzata di Mattia Marciano, dunque, ha contratto il Covid-19 in una delle località dove ha scelto di rilassarsi nelle scorse settimane, esattamente come è capitato alla sua amica Giulia.

L'influencer, inoltre, ha informato i propri follower di una cosa che le sta succedendo da quando ha preso il Covid: "Non sento più né odori né sapori, ma dicono sia un sintomo normale".

Attacchi social per le ex corteggiatrici di U&D

Quello che è accaduto a Giulia e Vittoria, sta facendo discutere soprattutto perché le due non si sono fatte scrupoli nel viaggiare tanto quest'estate (sono state prima alle Baleari e poi a Porto Cervo), noncuranti dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso nel mondo.

Quando sono state in Sardegna, poi, le ex corteggiatrici di U&D non si sono tirate indietro dal pubblicare storie su Instagram mentre si trovavano in discoteca (prima che il governo ne imponesse la chiusura dopo il 16 agosto): questa scelta ha suscitato l'ira di molti utenti della rete, che le hanno criticate aspramente con commenti anche poco gentili.

Ora che la Deganello e la Latini hanno confermato di avere il Covid, non si placano gli attacchi nei loro confronti: se da un lato c'è chi fa il tifo per loro per una pronta guarigione, dall'altro c'è chi pensa che un po' se la siano cercata spostandosi da una parte all'altra dell'Europa e prestando poca attenzione.