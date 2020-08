L'amore continuerà a essere il protagonista indiscusso delle prossime puntate di Una vita. Gli spoiler spagnoli della soap opera in onda prossimamente su Canale 5 si soffermano su Cinta Dominguez interpretata dall'attrice Aroa Rodriguez. In dettaglio, la ragazza acquisterà alcuni biglietti per lasciare Acacias 38 insieme Emilio Pasamar dopo aver scoperto che è il promesso sposo di Angelines, la figlia di Copernico Ledesma.

Una vita: Emilio è promesso sposo ad Angelines

Le anticipazioni di Una vita raccontano che Cinta scoprirà con rammarico che Emilio è promesso sposo di Angelines, dando inizio ad una complicata storyline.

Tutto inizierà nel momento in cui apparirà chiaro che Camino ha perso l'uso della parola in seguito ad un abuso da parte di Federico Valdeza, il figlio del proprietario delle terre di Santander, dove abitava prima di arrivare ad Acacias 38 con mamma Felicia e suo fratello. Una volta scoperto il fattaccio, quest'ultimo aveva innescato una furiosa lite con il molestatore, che era morto dopo aver urtato la testa contro un masso. Copernico, che nel frattempo aveva assistito alla scena, aveva costretto il Pasamar a compromettersi con sua figlia Angelines, minacciandolo di raccontare tutto alla polizia. Ed ecco che l'uomo giungerà ad Acacias 38 per far rispettare il patto a Felicia.

Cinta tenta di dimenticare l'ex fidanzato

Le trame sulle nuove puntate della soap opera svelano che Copernico pretenderà che Emilio sposi al più presto possibile Angelines. La notizia del matrimonio farà ben presto il giro di tutta Acacias 38 fino ad arrivare alle orecchie di Cinta. La figlia di Bellita sarà talmente arrabbiata da schiaffeggiare l'ex fidanzato dopo averlo accusato di averla presa in giro per tutto questo tempo.

Poi, la Dominguez tenterà di dimenticarlo grazie al contributo dei genitori. A tal proposito, Josè Miguel e la moglie rimarranno sconvolti dalle bugie raccontate dal Pasamar nei confronti della primogenita.

Cinta acquista dei biglietti per scappare con Emilio

Nonostante questo, Cinta non riuscirà a reprimere i sentimenti che prova per il fratello di Camino, arrivando a chiedere ad Antonito di organizzare un incontro con lui.

In questo frangente, il giovane rimarcherà che non può rinunciare alla promessa fatta ad Angelines, sebbene le confessi di amarla più della sua stessa vita. La Dominguez, a questo punto, metterà a punto una soluzione estrema per ritornare nelle grazie del suo ex fidanzato. Difatti, la giovane acquisterà due biglietti per scappare con il Pasamar grazie ad un prestito ricevuto dal Palacios. Tuttavia, il piano di fuga della figlia di Bellita non avrà esisto positivo in quanto l'amato si rifiuterà di partire, in quanto timoroso di varie rappresaglie da parte di Copernico nei confronti della madre e della sorella.