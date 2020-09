Oggi, a Ogni Mattina, Adriana Volpe si è trovata a parlare di un argomento molto delicato che riguarda il suo rivale Giancarlo Magalli e la defunta Nadia Toffa. Nello specifico, la padrona di casa ha riproposto un tweet dell'ex Iena in cui prese le sue difese in seguito agli attacchi di Magalli. La conduttrice scomparsa esortò Volpe a essere superiore.

Questo gesto non è stato apprezzato da molti utenti. Tra questi il giornalista Davide Maggio, che ha reputato molto triste quanto accaduto. Per il momento, la conduttrice non ha commentato ulteriormente la cosa.

Adriana Volpe e il ricordo di Nadia Toffa

L'astio esistente tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è, ormai, noto a tutti. La situazione sembrava essersi appianata, dato che da diverso tempo non si parlava più di loro, ma un gesto della conduttrice ha fatto riaccendere la miccia. Nel caso specifico, la padrona di casa di Ogni Mattina, programma che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 8 dalle ore 10 alle 2 del pomeriggio, ha lanciato una velata frecciatina al suo rivale. Volpe ha voluto ricordare Nadia Toffa, la quale è venuta a mancare da poco più di un anno dopo una lunga lotta contro il cancro, e lo ha fatto mostrando un tweet della defunta. In particolar modo, si tratta di un commento che la conduttrice scomparsa scrisse su Twitter in occasione delle divergenze tra Volpe e Magalli.

La stoccata contro Giancarlo Magalli

Nadia Toffa scrisse: "Il rispetto per le donne? Sotto terra è finito. Che dispiacere e amarezza, sopporta e vai avanti. Sei superiore". Il nome di Magalli non è mai stato fatto in modo esplicito, ma il contenuto è stato alquanto eloquente. Nel dettaglio, infatti, sullo schermo è apparsa anche una foto in cui Adriana Volpe era in compagnia del suo ex collega Rai.

In sovrimpressione, poi, è apparsa anche la scritta: "Quando Nadia Toffa difese Adriana Volpe". Questo gesto, però, è stato reputato alquanto discutibile, soprattutto dal giornalista che è stato tra i primi a divulgare questa notizia.

Lo screzio con Andrea Melchiorre in diretta

Durante la puntata di oggi, poi, Adriana Volpe si è anche scontrata con l'ex volto di Uomini e Donne Andrea Melchiorre.

Quest'ultimo è stato ospite in trasmissione attraverso un collegamento video e ha raccontato la sua vita in quarantena, dato che è risultato positivo al Covid-19. Il ragazzo ha spiegato di non aver voluto cavalcare l'onda mediatica dell'emergenza sanitaria, ma di voler solo spiegare ai fan come sta attraversando questi giorni. Adriana, però, lo ha interrotto dicendogli: "Ne potete raccontare perché state bene". In seguito ha aggiunto: "Voglio vedere se facevate gli stessi post se vi trovavate in ospedale".