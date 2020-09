Continua l'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca trasmessa da Mediaset su Canale 5, che continua a ottenere ascolti ben al di sopra di tutte le aspettative. Le anticipazioni riguardanti le puntate turche che tra qualche tempo saranno trasmesse anche in Italia, rivelano che Can Divit cercherà di impedire a Sanem Aydin di stare a stretto contatto con Yigit. Tuttavia quest'ultimo riuscirà a far accettare all'aspirante scrittrice la proposta lavorativa nella sua casa editrice, suscitando la gelosia del fotografo. Infine si scoprirà che la new entry è il fratello di Polen.

DayDreamer, trame delle puntate turche: Sanem accetta la proposta lavorativa di Yigit, Can geloso

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno che andranno in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che i telespettatori italiani avranno modo di conoscere un nuovo personaggio. Stiamo parlando di Yigit, il quale arriverà a Istanbul nel momento in cui Can deciderà di chiudere di nuovo la sua storia d'amore con Sanem. L'aspirante scrittrice, saputo dell'intenzione di Can di partire, deciderà di dare le dimissioni dalla Fikri Harika. La sorella di Leyla, dopo essersi licenziata dall'azienda pubblicitaria, verrà investita dall'auto guidata proprio da Yigit.

Quest’ultimo fin dal primo momento mostrerà di essere dispiaciuto per quello che è successo e la accompagnerà al pronto soccorso. In seguito Sanem e Yigit faranno amicizia. Ben presto, malgrado Can le dimostrerà di essere geloso, l'aspirante scrittrice accetterà di lavorare con Yigit nella sua casa editrice, che verrà inaugurata a breve.

Can vuole impedire a Sanem di stare con Yigit

Gli spoiler di DayDreamer rivelano che Yigit affitterà un locale vicino all'agenzia Fikri Harika così da aprire la sua attività. Polen, durante la pausa lavorativa, rimprovererà Yigit poiché non gli ha detto del suo rientro a Istanbul: in questa occasione Can e Sanem scopriranno che il giovane è il fratello di Polen.

A tal proposito, il fotografo non ha mai avuto modo di conoscere Yigit quando stava ancora con la sua ex fidanzata poiché abitava in Canada. Successivamente il ragazzo riuscirà ad assumere l'aspirante scrittrice nella sua casa editrice, e le assicurerà di farle pubblicare entro pochi mesi il suo primo romanzo. Can determinato a impedire a Sanem di stare in compagnia del suo ex cognato, le farà presente che, anche se si è licenziata dalla sua agenzia, dovrà ancora lavorare per lui per quindici giorni come prevede il contratto. Infine il fotografo dovrà fare i conti con sua madre Huma e Polen, le quali si metteranno d'accordo per mandare via definitivamente dalla Fikri Harika la figlia minore degli Aydin.