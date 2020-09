In queste ore ci sarebbe fermento in Rai poiché ci sarebbero delle incertezze in merito al ritorno in onda di Affari tuoi. Il quiz show pre-serale che in questi anni è andato in onda tutti i giorni su Rai 1, potrebbe non essere trasmesso nel periodo prefissato dalla Tv di Stato.

Il programma dovrebbe tornare a dicembre ma secondo TvBlog ci sarebbero ancora diversi nodi da sciogliere. Al momento mancherebbe il nome del conduttore che, nelle intenzioni dell'azienda televisiva, potrebbe essere un comico anziché un presentatore professionista. Inoltre pare ci siano delle discordanze con la casa di produzione per il numero di puntate della nuova stagione del format.

Ritorno a rischio per Affari tuoi - La riscossa

Il programma Affari tuoi potrebbe non andare in onda. Nelle scorse settimane era stata diffusa la notizia secondo cui la trasmissione sarebbe ritornata con il nome Affari tuoi - La riscossa. I vertici della Rai avevano pensato a dicembre come mese adatto per lanciare la nuova edizione del quiz show. Adesso, però, il programma potrebbe essere a rischio.

Ricordiamo che, negli anni, alla conduzione di Affari tuoi si sono alternati diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra i quali Paolo Bonolis, Flavio Insinna e Antonella Clerici. Adesso sembra che da Viale Mazzini stiano pensando di introdurre delle novità a partire proprio dal conduttore.

I dubbi della Rai sul conduttore, si pensa a un comico

In un primo momento si era pensato di affidare le redini della trasmissione a Tiberio Timperi oppure a Marco Liorni. Successivamente però sono spuntati anche altri nomi. La Rai vorrebbe affidare il timone del programma a un comico e per questo motivo si è cominciato a parlare dei vari Giorgio Panariello, Enrico Brignano, Max Tortora, Giovanni Scifoni e Vincenzo Salemme.

Tuttavia, al momento non sarebbe stato raggiunto alcun accordo definitivo. Ricordiamo che Salemme è impegnato con Tale e quale show nelle vesti di giudice, dunque per lui potrebbe essere complicato gestire due impegni contemporaneamente.

Le incertezze sul numero di puntate da trasmettere

I problemi maggiori pare siano legati al numero di puntate da mandare in onda.

Secondo TvBlog non ci sarebbe l'intesa tra la Rai e l'azienda di produzione Banijay-Endemol. Le intenzioni dei vertici della Tv di Stato sarebbero quelle di dare il via ad un mini-ciclo di tre appuntamenti da trasmettere dal 2 al 16 dicembre in prima serata. I produttori invece preferirebbero che fosse concesso uno spazio più ampio ad Affari tuoi.