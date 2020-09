Da quando Uomini e Donne ha riaperto i battenti, la soap opera turca DayDreamer - Le Ali del sogno ha fatto una certa fatica a trovare collocazione nei palinsesti Mediaset. In un primo momento si era deciso di spostare la serie al lunedì sera e al sabato pomeriggio. In seguito si era optato solo per il fine settimana.

In queste ore, però, è trapelata una novità. DayDreamer, infatti, è stato sospeso dal palinsesto di Canale 5 fino a data da destinarsi. La programmazione dal 20 settembre in poi, infatti, non prevede nessun appuntamento con la soap opera.

I continui spostamenti di palinsesto di DayDreamer

DayDreamer è stato sospeso dai palinsesti Mediaset a causa, probabilmente, della difficoltà di trovare una collocazione specifica. La soap opera, infatti, andava in onda nel periodo di fermo di Uomini e Donne, pertanto, occupava lo spazio dalle 14.45 alle 16.00 circa. Da quando Maria De Filippi è tornata, però, è stato necessario trovare una nuova collocazione. DayDreamer, quindi, è stato spostato a lunedì sera, con un appuntamento formato da tre episodi in prima serata, e al sabato pomeriggio. A partire da lunedì scorso, però, anche l'appuntamento del lunedì sera è saltato, a causa dell'inizio del Grande Fratello VIP.

Cancellata anche la puntata del 20 settembre

La soap opera, dunque, è rimasta momentaneamente in programmazione solo per domani, sabato 19 settembre a partire dalle ore 14.10 su Canale 5. Anche la puntata di domenica 20 settembre è stata cancellata. In tale occasione avremmo assistito ad uno scontro con Domenica In dato che l'orario di messa in onda combaciava con quello del programma condotto da Mara Venier.

A quanto pare, però, i vertici dell'azienda Mediaset hanno evitato questo confronto. Al posto di DayDreamer, infatti, domenica andrà in onda Il Segreto a partire dalle ore 14.31 su Canale 5.

La soap opera è stata sospesa dalla programmazione

Andando a dare un'occhiata alla programmazione di tutta la settimana prossima, che va dal 21 al 27 settembre, vediamo che delle avventure di Can e Sanem non c'è nemmeno l'ombra.

Sul web, però, molti siti di gossip stanno paventando l'ipotesi di vedere la soap opera tornare in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio. La sua collocazione potrebbe essere posizionata al posto de Il Segreto. Tutti i telespettatori, infatti, sapranno che la soap opera spagnola non sta registrando più lo stesso livello di ascolti di un tempo, al punto che in Spagna hanno deciso di porre fine alle registrazioni. Per questo motivo, potrebbe essere probabile che Mediaset stia studiando il modo di porre DayDreamer in sostituzione de Il Segreto, ma è solo un'ipotesi per ora.