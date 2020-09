Quella appena pubblicata da Vanity Fair, è la prima intervista di Andrea Damante dopo la crisi che è scoppiata con Giulia De Lellis. Fatta eccezione per qualche stringata dichiarazione ai settimanali di Gossip, il dj ha deciso di parlare del suo rapporto d'amore con un giornalista che ha incontrato alla Mostra del Cinema di Venezia. La relazione tra i Damellis è ancora in pausa, ma l'ex tronista di Uomini e donne garantisce che presto si arriverà ad una decisione definitiva: insieme felicemente oppure separati ma ricordando per sempre il sentimento che li ha uniti.

Il chiarimento di Andrea Damante sul rapporto con Giulia

Le riviste di gossip hanno riportato tantissime indiscrezioni sulla sua storia d'amore, ma Andrea Damante non si è mai veramente esposto in prima persona per spiegare cosa sta succedendo nel suo privato. Oggi, il sito di Vanity Fair ha pubblicato l'intervista che il dj ha rilasciato durante la sua breve partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia: il ragazzo, infatti, ha sfilato da single sul red carpet, ma al dito sfoggiava la fedina che ha regalato alla fidanzata per il loro quarto anniversario.

Al giornalista che gli ha chiesto come stanno le cose tra lui e la De Lellis, il siciliano ha risposto: "Non stanno andando nel migliore del modi.

Abbiamo deciso di prenderci del tempo, e questo non mi fa stare benissimo".

L'ex tronista di Uomini e Donne, però, ha specificato che quella di allontanarsi è stata la scelta migliore che lui e l'influencer potessero fare in questa fase della loro relazione: "Sono sicuro che col tempo passerà senza che nessuno dei due faccia del male all'altro".

Il giovane ha aggiunto che il suo legame sentimentale è in stand-by da un po', ma non ha chiarito quali sono i motivi che hanno causato tutto ciò.

Il controverso rapporto di Andrea Damante col gossip

Nell'intervista che ha rilasciato a Vanity Fair, Andrea Damante ha parlato a lungo anche del gossip che lo vede assoluto protagonista da quando è iniziata la relazione con Giulia.

In merito alle molte chiacchiere che circolano ogni giorno sul suo privato, il ragazzo ha detto: "Bisogna stare attenti, perché c'è il rischio che la storia venga un po' rovinata. Lo stress non fa bene alla coppia. Su di noi escono solo notizie false o create ad arte per fare rumore".

Il siciliano, inoltre, ha specificato che sono le classiche "fake news" ad infastidirlo maggiormente. Non molti giorni fa, infatti, il dj si è esposto su Instagram per smentire con parole forti il rumors che stava impazzando su una sua possibile frequentazione in corso con una giovane di nome Martina: "Basta con questa me.... Non lascerò che mi infanghiate, stavolta non lo merito. Nessuno ha nessuno, portate rispetto per questo momento".

La dichiarazione d'amore di Andrea Damante alla De Lellis

È quando il giornalista di Vanity Fair gli ha chiesto di commentare la scelta di Giulia De Lellis di mostrarsi con le sue imperfezioni sul red carpet di Venezia, che Andrea si è lasciato andare ad una dolcissima dichiarazione d'amore nei confronti della fidanzata. "A parte essere, ad oggi, la persona più importante della mia vita, ritengo che abbia fatto benissimo a farsi vedere senza filtri perché non sono due o tre difetti a fare la differenza", ha detto Damante pochi giorni fa.

Nel parlare della ragazza che ha scelto a Uomini e Donne ormai quattro anni e mezzo fa, il dj ha aggiunto: "Giulia è straordinaria e sempre più bella. Purtroppo soffre di acne, ma ha fatto bene a mostrarsi com'è , soprattutto perché è molto influente sui giovani".

I fan del Damellis, dunque, a questo punto sono in attesa di sapere cosa decideranno di fare di questo amore i loro beniamini, che sono in crisi da quasi due mesi.