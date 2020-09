Le anticipazioni della soap opera DayDreamer sono ricche di sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda in Turchia, Sanem e Can avranno una serie di problemi e arriveranno addirittura a lasciarsi. Sanem farà di tutto per recuperare il rapporto con l'uomo, ma per lei non sarà facile.

L'arrivo dell'ex fidanzata di Can, infatti, non farà altro che allontanare ancora di più la coppia. A mettere lo zampino tra i due innamorati sarà soprattutto Huma, la madre del fotografo, la quale cercherà di intromettersi in tutti i modi possibili e arriverà al punto di contattare l'ex fidanzata del figlio.

Polen vive a Londra ma quando verrà chiamata dalla sua ex suocera non ci metterà molto a fare le valigie per presentarsi a Istanbul, con lo scopo di conquistare nuovamente Can.

Sanem e Can in crisi

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse prossimamente in Turchia, Sanem e Can avranno alcuni problemi e non andranno molto d'accordo, inoltre a mettere in crisi la coppia sarà l'arrivo di Polen, l'ex fidanzata di Can. La vecchia fiamma del fotografo tornerà a Istanbul dopo essere stata chiamata da Huma, la madre di Can. Quest'ultima non ha mai accettato che suo figlio avesse una relazione con una ragazza di umili origini come Sanem, così farà di tutto pur di separarli.

Inoltre, Huma non avrà simpatia neanche per Leyla, quest'ultima però sarà assai attratta da Emre e l'uomo sembrerà ricambiare.

Successivamente la signora Divit si intrometterà nella gestione dell'azienda di famiglia, della quale è proprietaria per il 40%, poi penserà a un modo per mettere in cattiva luce Sanem, soprattutto agli occhi di Can.

Can interrompe la relazione con Sanem

Sanem si sentirà profondamente in colpa per aver mentito al suo amato Can, riguardo un affare poco lecito condotto alle sue spalle.

La donna deciderà di essere completamente sincera con il suo compagno, così le racconterà tutta la verità, ma dopo aver ascoltato il racconto di Sanem, Can non la prenderà molto bene e si arrabbierà molto.

Il fotografo si sentirà tradito dall'unica donna di cui si fidava davvero, così prenderà una dura decisione e la lascerà senza darle alcuna possibilità di spiegarsi ulteriormente.

Più tardi Huma scoprirà che Can ha interrotto la sua relazione, così la donna approfitterà subito della situazione ed escogiterà un diabolico piano per allontanare ancora di più suo figlio dalla giovane Sanem.

A Istanbul arriva Polen

Quando Huma verrà a conoscenza del fatto che suo figlio Can è di nuovo libero, non ci metterà molto a contattare la sua ex fidanzata Polen. Quest'ultima si era trasferita a Londra nel momento in cui era finita la sua storia d'amore con Can, ma quando verrà a scoprire che Divit è tornato single sarà assai felice e deciderà immediatamente di partire per Istanbul.

Una volta arrivata in città, Polen cercherà di avvicinarsi a Can amichevolmente, ma il suo unico scopo sarà quello di conquistare il cuore dell'uomo e farà di tutto per riuscirci.

Per impedire alla sua ex di riconciliarsi con Divit, Polen tenterà di sedurre l'uomo usando trucchi e vari escamotage.

Nel frattempo Sanem deciderà di chiedere perdono a Can e sarà desiderosa di spiegare le proprie ragioni, la donna sarà consapevole di aver sbagliato a mentire e sa che non sarà facile farsi perdonare, ma è anche molto determinata e vorrà provarci lo stesso. Successivamente Sanem proverà a parlare con il suo amato ma ogni volta che sarà vicina a farlo verrà continuamente interrotta dalla presenza di Polen.