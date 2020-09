L'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno resta confermato per la giornata di sabato 26 settembre. La soap opera proseguirà la sua messa in onda nel fine settimana anche se cambierà la durata. A partire dalla prossima settimana, infatti, non saranno più trasmessi due episodi di fila bensì uno. L'orario di inizio di DayDreamer per il 26 settembre è fissato per le 15.20 circa e andrà avanti fino alle 16.05 quando poi la linea passerà a Verissimo, il talk show del sabato condotto da Silvia Toffanin.

DayDreamer anticipazioni del 26 settembre 2020: i genitori di Sanem arrivano alle mani con Aysun e Ihsan

Le anticipazioni di questo nuovo episodio singolo di DayDreamer che sarà trasmesso il 26 settembre nel daytime di Canale 5, rivelano che Can e Sanem continueranno a vivere serenamente la loro storia d'amore e proveranno in tutti i modi a mantenere una certa privacy. Tutto questo fin quando i due non incontreranno Aysun e Ihsan, i quali beccheranno il fotografo mentre accompagnerà a casa la dolce Aydin nel cuore della notte.

Da quel momento in poi nel quartiere cominceranno a circolare degli sgradevoli pettegolezzi sul conto della ragazza, tanto che arriveranno anche alle orecchie di Mevbike e Nihat.

I genitori della giovane non saranno per nulla entusiasti di queste voci e in un momento di agitazione, finiranno per perdere la testa arrivando addirittura alle mani con Aysun e Ihsan.

Nel frattempo gli spoiler di DayDreamer rivelano che Sanem deciderà di confessare a sua madre la relazione ormai in corso con il fotografo.

Ma anche questa volta la ragazza dovrà fare i conti con un colpo di scena inaspettato. Le sue intenzioni verranno anticipare dalla perfida Aylin che, essendo a conoscenza della storia tra i due, ha venduto lo scoop ai giornali con tanto di foto.

Can e Sanem finiscono sui giornali per colpa di Aylin

L'ennesima cattiveria della Aylin avrà l'intento di dimostrare a Emre (che nel frattempo ha intrapreso una relazione con Leyla) di cosa può essere capace.

E con questa iniziativa spregevole, Aylin finirà per creare l'ennesima tensione in casa di Sanem.

Le anticipazioni della puntata di sabato 26 settembre, rivelano che i genitori della ragazza verranno a sapere proprio dai titoli dei giornali, della storia d'amore in corso tra Can e Sanem. Come reagiranno nei confronti della figlia? Accetteranno oppure si sentiranno presi in giro? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera turca di Canale 5. Intanto, per chi volesse rivedere gli episodi trasmessi in queste settimane, c'è la possibilità di accedere al sito web MediasetPlay.it e cliccare sulla sezione dedicata interamente a DayDreamer per poterli rivedere in streaming online.