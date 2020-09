I fan di DayDreamer -Le ali del sogno possono tirare un sospiro di sollievo: sul sito di Mediaset è stato confermato l'appuntamento con la soap turca di domenica 20 settembre. Se inizialmente nella guida tv della rete ammiraglia Mediaset non compariva traccia della serie con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir, nelle ultime ore ci sono state modifiche al palinsesto. La puntata prevista prima della messa in onda dell'ultimo giorno della settimana riserva molti momenti emozionanti ai telespettatori: Can e Sanem, ormai una coppia, si concederanno attimi romantici.

Osman diventa attore affermato

Domenica 20 settembre andrà in onda una nuova emozionante puntata di DayDreamer: alle 16:30, infatti, prima di Domenica Live, i telespettatori di Canale 5 potranno assistere a nuove avventure di Can e Sanem che saranno ormai una coppia.

I due protagonisti della soap turca, dopo la festa organizzata per la Compass Sport, decideranno di dare una possibilità al loro amore, ma la Aydin chiederà al suo fidanzato, sempre più preso da lei, di mantenere il segreto sulla loro relazione. Frattanto, in ufficio si comincerà a vociferare del rapporto tra il capo e la sua dipendente che verrà promossa da stagista e copywriter.

CeyCey, intanto, a conoscenza del segreto della sua amica Sanem, farà di tutto per tenere a bada il gossip all'interno dell'agenzia pubblicitaria, dando vita a siparietti molto divertenti. Frattanto, Osman otterrà un ruolo molto importante in una serie tv. Il macellaio porterà il produttore all'interno del suo quartiere per utilizzarlo come location nella serie di cui è protagonista.

Sarà scelto il minimarket di Nihat e Mevkibe come luogo di riprese, e ciò farà innervosire non poco Aysun. Il produttore della fiction dovrà fare i conti con le continue intromissioni degli amici di Osman: a creare ancora più confusione sarà Muzzafer che cercherà di sedare una lite tra sua madre e Mevkibe sparando colpi in aria con una pistola.

Can e Sanem al rifugio

Intanto, Ceyda, che si dimostrerà sempre più interessata a Can, inviterà il fotografo ad una cena con un imprenditore che potrebbe essere di importanza fondamentale per la vita dell'agenzia pubblicitaria. Divit però rinuncerà, perché prometterà a Sanem di passare una serata con lei al rifugio per guardare le stelle.

La reazione di Can stupirà tutti, ma il giovane non avrà alcuna intenzione di deludere la sua fidanzata. Anche Leyla passerà dei bei momenti: Emre confesserà di provare dei sentimenti per la sua segretaria.

Intanto, mentre Can e Sanem saranno insieme, saranno raggiunti da Emre. Leyla infatti chiederà al minore dei Divit di raggiungere il fratello per avvertire Aydin che un ladro si è introdotto in casa loro, procurando un malore a Mevkibe. Insomma, non mancheranno le emozioni neanche durante la puntata di domenica 20 settembre.