Martedì 22 settembre l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato a partire dalle ore 14 su Rai 1. Contrariamente alla programmazione abituale della soap, il prossimo lunedì e martedì ci sarà un anticipo d'orario dovuto al fatto che nel corso del pomeriggio ci saranno degli speciali del Tg1 legati alle elezioni regionali e al Referendum costituzionale. La trama racconta che Marcello dovrà fare i conti con il senso di solitudine che proverà dopo l'addio di sua sorella, mentre Clelia sarà alla ricerca di una nuova Venere da assumere al grande magazzino.

Il paradiso delle signore, anticipazioni 22 settembre: Clelia alla ricerca di una nuova Venere

Tutte le compagne di lavoro di Angela saranno a dir poco tristi per la decisione della ragazza di lasciare Milano e partire per l'Australia per stare insieme a suo figlio.

Negli spogliatoi del Paradiso tutte ripenseranno ai momenti felici trascorsi con Angela, fissando il suo armadietto ormai vuoto. Ma chi prenderà il suo posto?

È questa la domanda che si faranno le Veneri, curiose di scoprire quello che succederà d'ora in poi. Gli spoiler de Il paradiso delle signore del 22 settembre rivelano che Clelia rassicurerà tutte le ragazze, dicendo loro che si metterà subito alla ricerca di una nuova Venere da far assumere, così da evitare che si sovraccarichino di lavoro da svolgere.

Intanto per Marcello arriverà il momento di fare i conti con la solitudine che proverà dopo l'addio della sua amata sorella. Per lui non sarà affatto facile riuscire ad attutire il colpo, ma per fortuna potrà contare sul sostegno del suo amico Salvatore, che gli sarà molto vicino.

Come se non bastasse, Marcello si sentirà profondamente deluso anche da Roberta, sempre più distante da lui.

La finta gravidanza di Ludovica rischia di venire a galla prima delle nozze

In questo nuovo episodio de Il paradiso delle signore di martedì pomeriggio, si tornerà a parlare di Ludovica Brancia e del suo imminente matrimonio.

Per la ragazza arriverà il momento di provare l'abito da sposa che è stato disegnato e creato per lei da Agnese e Gabriella. Tuttavia, alla prova finale, le due donne cominceranno a nutrire dei sospetti sulla gravidanza della donna. La sua bugia sul bambino che porta in grembo, che in realtà non esiste, rischierà di venire a galla prima del fatidico sì?

In attesa di vedere in onda questo nuovo episodio de Il paradiso delle signore in programma il 22 settembre alle ore 14, a partire da mercoledì 23 settembre la soap tornerà nella sua collocazione standard. La messa in onda, infatti, è confermata a partire dalle 15:55 circa, subito dopo la diretta del talk show Oggi è un altro giorno.