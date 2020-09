Da lunedì 7 settembre riprende l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore 4, la fortunatissima soap opera di Rai 1 che riprenderà a raccontare le avventure dei vari protagonisti proprio dal punto in cui si erano interrotti. I colpi di scena saranno all'ordine del giorno in questo finale della quarta stagione che si preannuncia decisamente interessante. Nella settimana dal 7 all'11 settembre occhi puntati sul rapporto tra Federico e Roberta che sarà sempre più in crisi e in tutto questo ne approfitterà Marcello, che proverà ad avvicinarsi sempre più alla ragazza.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 7-11 settembre: Umberto in ansia per Adelaide

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa prima settimana di programmazione de Il Paradiso delle signore in prima visione assoluta, dal 7 all'11 settembre 2020, rivelano che Agnese si sentirà in colpa per aver fatto sparire il biglietto che suo figlio Salvatore aveva scritto per Gabriella, dove le confessava tutto il suo amore.

Intanto la stilista, sentendosi in forte crisi, proverà a chiedere aiuto a Rosalia.

E poi ancora in occasione della festa del Primo Maggio, all'interno del Paradiso verrà organizzata un'asta benefica mentre Salvatore continuerà ad avere l'umore sotto terra. Proprio per cercare di tirarlo un po' su, Armando deciderà di organizzare una cena a casa sua.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Luciano comincerà a saldare il suo debito nei confronti di Clelia, credendo che la sua amata abbia messo a disposizione una somma di denaro per finanziare l'operazione di Federico. Peccato, però, che i fatti non siano andati realmente così, visto che il denaro è stato messo da Umberto ma il ragioniere Cattaneo non sa la verità dei fatti.

Proprio per questo motivo, Clelia si sentirà profondamente in colpa nei confronti del suo amato.

Federico non riesce a perdonare Roberta

Intanto Umberto dimostrerà di essere profondamente preoccupato per le sorti di Adelaide, partita per il viaggio di nozze negli Stati Uniti D'America con Achille Ravasi.

La situazione si placherà nel momento in cui arriverà un telegramma da parte della Contessa: tutti si tranquillizzeranno sulle sorti della donna, tranne Umberto. L'uomo, infatti, penserà che tale messaggio non sia stato scritto da Adelaide e temerà che ci sia qualcosa di 'non detto'.

Intanto Luciano chiederà a suo figlio Federico di perdonare Roberta, consapevole del forte sentimento della ragazza nei suoi confronti.

Peccato, però, che il giovane Cattaneo non riesca a compiere questo 'grande passo'. E così permetterà al suo rivale Marcello di approfittarne sempre più: quest'ultimo, infatti, sarà sempre più vicino a Roberta e passeranno molto tempo assieme.