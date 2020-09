Dopo aver detto addio al loro amato cane Beau, la coppia formata da Tiziano Ferro e Victor Allen ha deciso di compiere un nuovo gesto d'amore. I due hanno perso il loro amico a quattro zampe, in seguito a un'emorragia interna che ha richiesto per il cane un'operazione urgente. L'intervento però non ha avuto l'esito sperato e le condizioni di salute del cane sono peggiorate fino al suo decesso. Ferro ha documentato la vicenda con un commosso messaggio a corredo di uno scatto pubblicato su Instagram. Tuttavia, a pochi giorni dalla triste morte di Beau, il cantante ha postato, sempre su Instagram, un filmato in cui lui appare sorridente mentre abbraccia il suo nuovo cane preso in adozione al canile, di nome Jake.

Un video dalle immagini molto forti, volto a sensibilizzare i suoi follower sull'importanza dell'adozione nei canili.

Tiziano Ferro pronto ad adottare ancora, dopo la morte di Beau

Attraverso un post postato su Instagram nelle ultime ore Tiziano Ferro ha reso pubblico di nutrire dolore per la recente scomparsa di Beau, il cane che ha tenuto in adozione per quattro mesi e che è venuto improvvisamente a mancare pochi giorni fa. Lo ha fatto destinando al web un messaggio riportato nella descrizione del suo ultimo video social, che lo immortala mentre incontra il nuovo cane preso in adozione dopo la morte dell'amato Dobermann.

"Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi", si legge nel messaggio del cantautore originario di Latina.

L'aggiornamento del cantautore laziale, poi, prosegue con parole sempre più forti.

"La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te...me lo ha detto Beau", si legge a conclusione del messaggio dell'artista.

I messaggi del web per Ferro

Il filmato, contenente le immagini della nuova adozione avviata in canile dal cantautore di Xdono, ha ottenuto in poche ore oltre 700mila visualizzazioni e sotto lo stesso non sono mancati i sentiti commenti del web.

Tra essi, emergono particolare quelli rilasciati dai tre volti noti al pubblico del piccolo schermo, Mara Venier, Rita Dalla Chiesa e Antonella Clerici: "Grande Tiziano, tvb"; "Grandissimi Beau e Tiziano.

È così che si fa"; "Grande uomo, grande".

Sempre tra i commenti non mancano, inoltre, quelli degli utenti "comuni", come quest'ultimo destinato al cantautore di Latina: "Bravo! Bellissimo gesto d'amore e parte di Beau è in Jake!".