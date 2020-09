Felipe e Genoveva continueranno a creare ulteriori colpi di scena nella prossime puntate della soap opera Una vita. Nonostante Alvarez decide di lasciare il paese per raggiungere Tano, Genoveva penserà alla sua vendetta. Le anticipazioni iberiche annunceranno un'inaspettata uscita di scena proprio da parte dell'avvocato, perdendo così le speranze nella lotta contro Salmeron. Genoveva non avrà altre scelte per salvare la vita di Felipe, decidendo così di confessare il suo omicidio. Dunque finirà in prigione per l'omicidio di Marcia. Ma Salmeron riuscirà a organizzarsi anche dentro il carcere, riuscendo a trovare una soluzione per uscire.

Inoltre Felipe una volta uscito dal carcere si ritroverà davanti a Genoveva per le vie del paese. La darklady sarà sempre più convinta di riconquistare ancora suo marito, ma Felipe preciserà che questo non accadrà mai. Liberto e Ramon consiglieranno al loro amico di non continuare più la lotta contro la donna e di lasciare per un periodo di tempo Acacias 38.

Genoveva e Felipe, spoiler spagnole Una vita: l'avvocato lascia il paese

Il giovane Felipe ascolterà il consiglio degli amici e deciderà anche di lasciare il paese. L’avvocato saluterà tutte quelle persone di Acacias che in questi lunghi anni gli sono sempre stati accanto e darà un forte abbraccio anche a Casilda. Intanto Salmeron prometterà vendetta proprio contro suo marito.

Genoveva, secondo le anticipazioni spagnole, cercherà di vendicarsi attraverso la figura di Tano. La donna sarà costretta a rimandare il piano, ma continuerà a tenersi sempre aggiornata sugli affari privati di Felipe attraverso Cuevas. Quest’ultimo avrà un compito ben preciso: spiare attentamente Alvarez e il figlio Tano.

Infine, quando Salmeron riceverà delle nuove notizie, prometterà di uccidere con le sue stesse mani Felipe.

Una vita anticipazioni puntate spagnole: Genoveva prometterà di uccidere Felipe

La dark lady Genoveva non riceverà buone notizie da parte di Cuevas e inizierà subito a preoccuparsi. Dopo di che, scoprirà che Felipe è arrivato sano e salvo da Tano in Austria.

Ma in questo periodo scoppierà la guerra e Genoveva scoprirà che suo marito si troverà in una zona complicata e in grave pericolo e che potrebbe anche morire. Dunque la donna giurerà che salverà in tutti i modi Felipe, visto che dovrà essere soltanto lei ad ucciderlo. Quindi la dark lady riuscirà ad ammazzare realmente l’avvocato? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime anticipazioni spagnole di Acacias 38.