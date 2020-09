Il nuovo appuntamento con DayDreamer è in programma sabato 26 settembre a partire dalle 15:20 circa su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che sarà un episodio decisamente scoppiettante, durante il quale Sanem dovrà fare i conti con la perfidia dell'astuta Aylin che ancora una volta la metterà nei guai. E a farne le spese saranno i genitori della povera Aydin, i quali dovranno fare i conti con una spiacevole sorpresa che finirà su tutte le riviste di gossip.

Le anticipazioni di DayDreamer del 26 settembre: Sanem pronta a dire la verità a sua mamma

Can e Sanem dopo essersi ritrovati e dopo aver deciso di riprendere in mano le redini della loro tormentata relazione sentimentale, dovranno fare i conti con l'ennesimo piano diabolico di Aylin, che li metterà ancora una volta in grande difficoltà.

Dopo aver trascorso la serata assieme, Can deciderà di riaccompagnare la bella Sanem a casa, ma non si accorgerà che ci sarà qualcuno a spiarli.

In quel preciso momento, infatti, si troveranno a passare sotto casa della Aydin anche la perfida coppia composta da Aysun e Ihsan e li beccheranno proprio nel momento in cui la ragazza scenderà dalla macchina del fotografo per tornarsene a casa. Il giorno dopo in paese non si farà altro che parlare di questi pettegolezzi che circoleranno sul conto di Sanem e la notizia giungerà anche alle orecchie dei suoi genitori.

Fino a questo momento, Mevbike e Nihat non hanno mai saputo della relazione in corso tra Can e la loro ''bambina'', la quale ha sempre negato qualsiasi tipo di interesse nei confronti del fotografo.

Proprio per questo motivo, di fronte ai pettegolezzi sempre più insistenti su questa ''tresca clandestina'', i genitori di Sanem finiranno per arrivare alle mani con Aysun e Ihsan.

La storia d'amore tra Can e Sanem finisce sui giornali

La situazione quindi degenererà al punto che Sanem si troverà costretta ad affrontare il discorso con sua mamma e metterla così al corrente della sua relazione in corso con Can.

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer del 26 settembre, però, rivelano che anche in questo caso la Aydin verrà anticipata e non sarà lei a raccontare come stanno le cose.

La perfida Aylin, infatti, deciderà di intervenire in prima persona e darà la notizia del fidanzamento tra Can e Sanem a diversi giornali, che non ci penseranno su a renderla pubblica.

E così, nel giro di pochissimo tempo, la storia tra i due finirà sulle varie riviste e questo sarà un durissimo colpo per i genitori della ragazza. Mevbike e Nihat, infatti, apprenderanno la clamorosa notizia dai giornali e per loro non sarà affatto facile gestire la situazione. Riuscirà Sanem a farsi perdonare? Lo scopriremo nella puntata di DayDreamer del 3 ottobre.