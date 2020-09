Prosegue l'appuntamento con Tempesta d'amore, la soap opera di Rete 4 che sarà trasmessa anche nella settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2020. Come sempre la messa in onda è in programma alle 19.35 circa, subito dopo l'edizione serale del Tg4 e i colpi di scena anche nella prossima settimana di programmazione, non mancheranno. Nadjia, per esempio, dopo la rovinosa caduta verrà trasportata con urgenza in ospedale e sottoposta a tutti gli accertamenti medici del caso. Lì scopre che la bambina che porta in grembo sta bene ed è viva: ma è davvero in dolce attesa?

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre: Linda mette alle strette Dirk

E poi ancora gli spoiler della settimana di Tempesta d'amore al 4 ottobre 2020 rivelano che per Annabelle arriverà il momento del processo.

La ragazza, durante l'udienza, dimostrerà di essere molto pentita per quello che è successo e chiederà perdono.

Christoph, però, non ha alcuna intenzione di dargliela per vinta e soprattutto non vuole rinunciare alle azioni di Annabelle, così andrà avanti per la sua strada. Intanto Linda deciderà di confessare ad Andrè cosa ha fatto Dirk per chiederli un consiglio. Più Tardi Dirk verrà a sapere che il suo segreto è stato riferito ad Andrè: come si comporterà a questo punto?

Dirk non ci penserà sue due volte ad affrontare Linda, che tuttavia riuscirà a cavarsela benissimo e terrà testa all'astuto uomo. Proprio durante il loro acceso confronto, si troverà a passare anche Tim e questa sarà l'occasione giusta per Linda per mettere Dirk con le spalle al muro.

La donna, infatti, gli proporrà un ultimatum: o sarà lui a raccontare la verità oppure ci penserà lei stessa a fare chiarezza.

Le anticipazioni della prossima settimana di Tempesta d'amore dal 28 settembre in poi, inoltre, rivelano che Bela e Lucy si divertiranno a vivere il loro sentimento come se fossero due novelli innamorati anche se la loro relazione lascerà molto scioccato Paul.

Dirk confessa la verità a Tim sul rapimento

Per Dirk, invece, arriverà il momento di confessare l'amara verità a Tim: dovrà dirgli che lo ha fatto rapire da bambino al solo scopo di chiedere un lauto riscatto a suo padre Christoph. Una confessione choc che lascerà Tim senza parole e al tempo stesso furioso, proprio come Christoph che quando scopre l'amara verità, promette a Dirk che lo rovinerà.

In questi nuovi episodi della soap opera del preserale di Rete 4 ci sarà anche un emozionante incontro tra Tim e Franzi al quale assisterà anche l'astuta Nadjia: quest'ultima temendo che il suo futuro con Tim sia di nuovo in pericolo, si adopererà per mettere in atto un nuovo piano diabolico.