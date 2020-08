Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, giunta alla sua sedicesima stagione, a partire dal 12 settembre subirà un cambiamento nel palinsesto di Rete 4: oltre alle canoniche puntate, in onda dal lunedì al venerdì, alle 19:35, si aggiungerà infatti anche l'appuntamento del sabato.

Nella settimana dal 7 al 12 settembre, gli spettatori potranno assistere a numerosi colpi di scena. Per prima cosa, Franzi scoprirà la relazione segreta tra Dirk e Nadja, ma quest'ultima riuscirà a pilotare i sentimenti di Tim. Lucy accetterà l'invito in birreria di Bela, mentre Natascha perderà completamente la fiducia in suo marito Michael.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 7 al 12 settembre: Franzi deciderà di allontanarsi da Tim

Nelle puntate di Tempesta d'amore della prossima settimana, tutti noteranno qualcosa di strano in Paul. Cercheranno di fare delle ipotesi sulle cause, ma solo Christoph conoscerà il vero motivo. L'uomo, infatti, nel tentativo di vendicare la morte di Romy, ha rapito Annabelle.

Nel frattempo, Franzi vivrà con molta difficoltà la relazione di Tim e Nadja. L'idea del loro imminente matrimonio la spingerà ad allentare il legame con l'uomo, ma Nadja farà di tutto per innervosirla e per provocarla.

Intanto, Hildegard spingerà Alfons a non abbandonare l'idea di rimettersi in contatto con suo fratello. Però, i risultati non saranno degni di nota.

Spoiler degli episodi di Tempesta d'amore fino al 12 settembre: Bela chiederà a Lucy di uscire con lui

Nelle puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 7 settembre al 12 settembre, Lucy non si arrenderà davanti allo strano atteggiamento di Paul e insisterà per farsi dire la verità.

L'uomo, dopo le resistenze iniziale, cederà e le racconterà del coinvolgimento di Annabelle nella morte di Romy.

Questa notizia avrà un duro impatto su Lucy che sentirà l'impulso di rifugiarsi tra le braccia di Bela. L'uomo deciderà di invitarla fuori per una serata in birreria e Lucy, senza esitazione, dirà di sì. Ci saranno tutte le basi per una bella serata, ma qualcosa si intrometterà nel loro rapporto.

Nel frattempo, Franzi avrà modo di ascoltare una conversazione tra Nadja e Dirk.

Dalle loro parole scoprirà che tra i due c'è del tenero e non potrà fare a meno di rivelare tutto a Tim. La furbizia di Nadja, però, prenderà il sopravvento spingendola a escogitare un piano per rigirare le carte in tavola. A questo punto, Tim perderà la fiducia in Franzi perché la riterrà mossa solo dalla gelosia.

Intanto, Natascha deciderà di porsi positivamente nei confronti di Michael, ma ben presto si renderà conto che le sue aspettative sono mal riposte: il marito sta assumendo delle pillole a sua insaputa.