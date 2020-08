Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre, Christoph e Paul faranno di tutto per riuscire ad incastrare Annabelle Sullivan, così cercheranno di farla cadere in un tranello che la porti a confessare tutta la verità riguardo la morte di Romy. Frattanto Franzi sarà molto delusa dalla decisione di Tim di sposare Nadja Holler ma l'uomo, nonostante sia a conoscenza della sofferenza della donna, non cambierà idea. Successivamente Annabelle sarà incastrata da Christoph e Paul e verrà accompagnata al commissariato, i due uomini vorranno farla confessare, ma non ci riusciranno.

Sullivan riuscirà a convincere la polizia di essere innocente e verrà subito rilasciata.

Christoph e Paul organizzano un piano contro Annabelle

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 31 agosto al 4 settembre, Christoph e Paul organizzeranno un diabolico piano per indurre Annabelle a confessare, così i due uomini inizieranno a tormentarla attraverso delle telefonate che la costringeranno ad ascoltare la voce di Romy. Nel frattempo Franzi sarà assai stufa di rimanere delusa, così la donna deciderà di iniziare una nuova vita senza pensare a Tim, nonostante l'uomo rimanga una presenza costante per lei.

Annabelle viene portata in commissariato

Nonostante la grande delusione di Franzi, Tim deciderà ugualmente di sposare Nadja Holler.

Saalfeld sarà notevolmente euforico e ad ogni persona che incontrerà racconterà dell'imminente cerimonia. In seguito Annabelle Sullivan cadrà nella trappola di Christoph e Paul: la donna accetterà di incontrare i due uomini, ma verrà accompagnata presso il commissariato. Paul accuserà la donna di aver ucciso sua moglie Romy, Sullivan si difenderà in tutti i modi possibili dalle terribili accuse.

Più tardi la polizia, finirà con il credere alla versione di Annabelle, così la donna verrà subito rilasciata. Paul sarà assai turbato nel vedere la donna nuovamente libera, ma Christoph lo rimprovererà, poiché non condividerà il metodo che ha usato per ottenere ciò che voleva.

Dove guardare in streaming online le puntate di Tempesta d'amore

Le puntate di Tempesta d'amore si possono rivedere in streaming online, attraverso il sito gratuito MediasetPlay,it. Prima di poter accedere agli episodi della soap opera tedesca, bisogna effettuare la registrazione sulla piattaforma apposita, nella quale è possibile interagire anche con altri contenuti interessanti, come i video-clip.