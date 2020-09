Continua su Rai 3 l'appuntamento con Un posto al sole, di cui - dal 21 al 25 settembre 2020 - saranno trasmessi nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi riguardanti la coppia composta da Filippo e Serena, ormai arrivati all'atto finale del loro matrimonio. Giulia, invece, continuerà a essere in crisi con se stessa, al punto da non sapere più se denunciare o meno i truffatori che l'hanno raggirata per tutto questo tempo.

Le trame di Un posto al sole dal 21 al 25 settembre: Serena delusa dall'udienza

Gli spoiler della settimana di Un posto al sole fino a venerdì 25 settembre 2020 rivelano che per Filippo e Serena arriverà il momento di conoscere l'esito dell'udienza di separazione giudiziale e in particolar modo per la donna le conseguenze saranno molto pesanti e difficili da 'digerire'.

Giulia, intanto, si augurerà con tutta se stessa che l'uomo che l'ha presa in giro nel corso di questi mesi possa finire al più presto nelle mani della giustizia mentre Modica si recherà in commissariato per fornire la sua versione dei fatti. Cosa succederà a quel punto? L'ispettore Torre, che sta seguendo questo delicato caso, crederà alle parole dell'uomo oppure no?

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Diego, dopo essersi accordato con Michele, comincerà a raccogliere le testimonianze dei vari riders in giro per la città mentre Patrizio comincerà a essere in forte 'ansia da prestazione'. Proprio per questo motivo, il ragazzo costringerà Samuel a svolgere delle sessioni di lavoro extra.

Sarà però Max Peluso a dare una cocente delusione al giovane chef, in seguito alla quale farà molta fatica a riprendersi.

Per Leonardo e Serena arriva il momento del confronto

Le trame di Un posto al sole dal 21 al 25 settembre 2020 rivelano che Serena continuerà a essere molto turbata dall'esito dell'udienza e per fortuna potrà trovare conforto in Giulia, che sarà al suo fianco.

Leonardo, invece, non avrà alcuna intenzione di 'abbassare la guardia' e continuerà a essere molto presente nella vita di Serena, al punto da chiederle un confronto per capire cosa stia succedendo.

Occhi puntati anche su Marina, Roberto Ferri e Fabrizio, i quali saranno chiamati a prendere una decisione definitiva circa le nuove richieste che sono state avanzate dal magnate russo.

Per i tre, però, sarà in arrivo un clamoroso colpo di scena che potrebbe ribaltare le carte in tavola. Anche Niko, in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3, riceverà una notizia che non lo lascerà affatto indifferente e potrebbe arrivare a turbarlo.