Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV di grande successo delle reti Mediaset. Le trame turche in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Can Divit e Sanem Aydin rimarranno vittime di un finto sequestro. Ceycey e Ayhan, infatti, rinchiuderanno i due amici all'interno di una cella frigorifera per farli fare pace.

Daydreamer: Sanem conosce Yigit, il fratello di Polen

Le nuove puntate di Daydreamer - Le ali del sogno in programma a breve su Canale 5 rivelano che Ayhan e Ceycey organizzeranno un piano per riportare la pace tra Sanem e Can. Tutto inizierà con precisione quando il fotografo deciderà di troncare la storia d'amore con la figlia di Nihat dopo aver appreso che ha ceduto a Fabbri la formula del profumo, simbolo del loro primo incontro.

Il giovane, infatti, continuerà a tenere a distanza l'ex fidanzata nonostante l'imprenditore italo-francese finisca in carcere insieme ad Aylin.

Non contento, il maggiore dei Divit accetterà di partire per la penisola balcanica per un progetto lavorativo proposto da Polen. Ma ecco che la situazione si complicherà a dismisura, quando la minore delle Aydin conoscerà Yigit, il fratello di Polen, che l'aiuterà a pubblicare il suo primo romanzo dopo aver ricoperto il ruolo di capo-editor insieme a lui. Per questo motivo, Ceycey e Ayhan decideranno di unire le forze per riappacificare i due amici.

Il finto sequestro di Can e Sanem

Dagli spoiler di DayDreamer si evince che Ceycey e Ayhan si accorderanno con Emre, Leyla, Deren e Gulitz per fare in modo che Can e Sanem vengono rinchiusi in una cella frigorifera per un certo periodo di tempo.

Per questo motivo, il gruppo di amici si augurerà che i protagonisti della serie tv turca possono finalmente sotterrare l'ascia di guerra. Purtroppo il piano non avrà l'esito sperato in quanto il fotografo e la figlia di Nihat inizieranno nuovamente a litigare. Alla fine del finto sequestro, il maggiore dei Divit permetterà alla minore delle Aydin di andare a lavorare da Yigit senza aspettare i quindici giorni di preavviso.

Leyla inizia a lavorare nella casa editrice di Yigit

Leyla, nel frattempo, prenderà una decisione sul suo futuro lavorativo dopo aver litigato furiosamente con Emre, intenzionato a convincerla a chiudere il fidanzamento con Osman. La segretaria, infatti, sarà assunta come contabile nella stessa casa editrice della sorella minore.

Per questo motivo, i fratelli Devit si troveranno a lavorare da soli privi per il momento di Sanem e Leyla. Tuttavia, la minore delle Aydin si troverà nuovamente a collaborare col fotografo dopo la decisione di Polen di pubblicare un libro di ricette grazie a Yigit. Alla fine, la giovane coinvolgerà Can nel progetto in qualità di direttore creativo.