Prosegue l'appuntamento in tv con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui venerdì pomeriggio, 18 settembre, sono state registrate le nuove puntate che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena, riguardanti soprattutto i due cavalieri Armando Incarnato e Simone, che sono stati protagonisti di una accesa lite in studio e per poco non sono giunti alle mani.

Le ultime anticipazioni su Uomini e donne: Armando e Simone arrivano quasi alle mani in studio

Secondo le anticipazioni riportate da 'Il Vicolo delle News', in questa nuova registrazione di Uomini e donne Armando ha ammesso di aver ascoltato una conversazione telefonica di Paolo, che parlando con suo figlio, dichiarava di essere venuto in trasmissione per Gemma non perché la dama torinese gli piacesse realmente, bensì perché è interessato alla visibilità e alla popolarità.

Dichiarazioni che ovviamente non verranno accolte positivamente da Paolo, che proverà in tutti i modi a giustificarsi e con Armando nascerà subito un'infuocata discussione in studio.

Ad un certo punto, però, prenderà la parola anche Simone che fin dal primo momento non ha nascosto la sua antipatia nei confronti del napoletano. Simone, infatti, rimprovererà Armando sottolineando come sia sempre pronto a mettersi in mezzo alle cose degli altri e la situazione tra i due degenererà, al punto che finiranno per arrivare quasi alle mani.

Gli spoiler di Uomini e donne, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche di Gemma Galgani, che continuerà ad essere alla ricerca del 'grande amore'. Per la dama torinese arriveranno due nuovi cavalieri in studio, pronti a conoscerla e ad approfondire la conoscenza: lei, però, deciderà di tenerne soltanto uno.

Jessica e Davide: lui le chiede di farsi un tatuaggio e lei accetta

Anche per Nicola, ex della Galgani, è giunto il momento di nuove frequentazioni. Il giovane ragazzo sarà protagonista di un'uscita con Veronica, che tuttavia in settimana ha avuto un incontro anche con Moreno. E proprio con quest'ultimo lei avrà un'accesa discussione in studio: Veronica alla fine deciderà di proseguire la sua conoscenza soltanto con Nicola.

Per quanto riguarda il trono dei giovani, le anticipazioni su Uomini e donne de 'Il Vicolo delle news', rivelano che Jessica proseguirà la sua frequentazione con Davide, che la porterà da un tatuatore chiedendole di disegnarsi una rana. La tronista accetterà e si farà tatuare l'animale sul polso, confermando così il grande trasporto che prova nei suoi confronti.