Giovedì 27 agosto si è tenuta la prima registrazione di Uomini e donne che in tv su canale 5 dovrebbe andare in onda il prossimo 14 settembre. Molte le novità, come il ritorno del pubblico in studio, ma anche molti litigi, tra i quali quello che ha visto protagonisti Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Attraverso le anticipazioni fornite dal Il Vicolo delle news, si viene a sapere che la dama torinese, lo scorso luglio, si è sottoposta ad alcuni interventi estetici, motivo per il quale non si era più fatta vedere sui social. Presenti in studio anche Giovanna Abate e Sammy Hassan, che hanno dato vita ad un ennesimo scontro, dopo essersi detti addio nei mesi scorsi.

Uomini e donne, prima registrazione: torna il pubblico in studio

Uomini e donne ha ufficialmente riaperto i battenti con la prima registrazione della nuova stagione. Rispetto ai mesi di maggio e giugno, la novità principale è il ritorno del pubblico in studio. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle news, è stata data la possibilità ad una trentina di persone di assistere alla registrazione. Una parte sarebbe stata posizionata dietro ai quattro tronisti, mentre l'altra alle spalle di Maria De Filippi. Questo starebbe a significare che la scenografia e la disposizione in studio sia cambiata rispetto alle edizioni precedenti. Cambiamenti che i telespettatori vedranno solo a partire da metà settembre, data in cui, presumibilmente, verrà trasmesso quanto accaduto nella registrazione del 27 agosto.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli litigano violentemente

Stando a quanto riportano le anticipazioni, nella registrazione si è parlato sia del Trono Over che di quello Classico. In particolare, si viene a sapere che i tronisti di questa nuova stagione sono quattro, due uomini e due donne, che cercheranno la loro anima gemella all'interno dello studio di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda invece il filone senior del programma, in studio erano presenti alcune vecchie coppie. Tra queste Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (Sirius), i quali hanno dato il via ad una pesante lite. Da quanto si apprende, lui le ha rimproverato il fatto di essersi improvvisamente allontanata, mentre la dama torinese ha sostenuto come, secondo lei, alcuni messaggi di Sirius le siano invece stati mandati dalla madre.

Anticipazioni U&D del 27 agosto: lifting per Gemma e addio a Sirius

Tra Gemma e Sirius, alias Nicola Vivarelli, la conoscenza sembra essere arrivata al capolinea. Per la dama torinese è giunto anche un nuovo corteggiatore, fatto che ha mandato su tutte le furie proprio il 26enne Ufficiale di Marina. Dalle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle news, inoltre, si viene a sapere che, lo scorso mese di luglio, Gemma Galgani si è sottoposta ad un lifting al viso in una clinica romana. Proprio nel corso della registrazione sono stati mostrati i video che testimoniano questo fatto. Sempre in riferimento al trono Over, anche in questa nuova stagione i telespettatori potranno rivedere nel parterre alcune vecchie conoscenze.

In studio, infatti, nel corso della registrazione del 27 agosto, erano presenti oltre a Gemma e Nicola, anche Armando, Diego, Valentina Autiero, Carlotta, Roberta, Veronica e Aurora.