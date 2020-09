A Beautiful la verità sullo scambio di culle di cui è stata protagonista Beth è ormai venuta a galla. Presto Liam riuscirà a raggiungere Hope per rivelarle tutto quanto ha scoperto su Phoebe. Anche Hope verrà a conoscenza del fatto che la sua piccola Beth è viva. Thomas vedrà il proprio piano andare in fumo e non riuscirà a impedire che Spencer riveli tutto a Hope, nonostante tenti in tutti i modi di convincere la moglie a non ascoltarlo. Questo e molto altro accadrà nella puntata in onda mercoledì 30 settembre.

Liam e Wyatt sconvolti dal racconto di Flo nella prossima puntata di Beautiful

Dopo tanta attesa, anche per i fan italiani di Beautiful sarà arrivato il momento di assistere alla grande rivelazione su Beth.

Sarà stata Flo a confessare tutto a Liam e a Wyatt. La giovane, in preda ai sensi di colpa, non sarà più riuscita a tenere per sé il segreto e avrà raccontato ai due fratelli Spencer,per filo e per segno, tutto quanto accaduto sin dal momento del parto di Hope a Catalina.

Verrà quindi a galla non solo il suo coinvolgimento nell'adozione della bambina, ma anche quello di Thomas che, successivamente, ha fatto di tutto pur di costringere tutte le persone coinvolte a mantenere il segreto su Phoebe/Beth.

Anticipazioni di Beautiful: Liam corre da Hope per informarla che Beth è viva

Wyatt e Liam saranno sconcertati dal racconto di Flo, ma lo sarà soprattutto Wyatt, il quale mai avrebbe creduto che la fidanzata potesse arrivare a tanto.

Liam invece, nonostante sia sconvolto, sarà nel contempo felice per aver trovato conferma ai suoi sospetti: Phoebe è Beth. Douglas aveva ragione.

Dando uno sguardo alla trama del 30 settembre, si vedrà quindi Liam, correre da Hope per informarla di quanto scoperto. La giovane Logan si troverà alla Forrester, dopo aver fatto ritorno da quella che doveva essere, secondo i piani di Thomas, la loro luna di miele.

Beautiful, trama 30 settembre: il piano di Thomas va in fumo, Liam racconta la verità a Hope

Da quanto riportano le anticipazioni, Hope non sarà riuscita a concedersi al marito e la loro breve vacanza si sarà trasformata in un vero disastro.

Nel corso del nuovo episodio, Thomas cercherà in ogni modo di impedire a Liam di parlare con Hope.

Spencer, riuscirà comunque nel suo intento e, chiuso in un ufficio della Forrester Creations, svelerà a Hope la loro piccola Beth non è morta come aveva fato credere Reese, ma è viva. Thomas intanto, intimerà alla moglie di non ascoltare le parole di Liam, ma la giovane sembrerà dare credito al suo ex marito, pronto a raccontarle tutti i particolari di questa incredibile vicenda..

Questo e molto altro nel prossimo episodio di Beautiful del 30 settembre. L'appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Per rivedere le puntate andate in onda nei giorni precedenti, basta collegarsi al sito Mediaset Play.